Четыре опасных растения попали в особый перечень в Алтайском крае

Уничтожать растения нужно на всех территориях, кроме лесных и особо охраняемых

02 июля 2026, 12:39, ИА Амител

Борщевик / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Алтайском крае определили список опасных растений, подлежащих выявлению и уничтожению. Постановление с перечнем опубликовали на портале правовых актов.

По данным краевого Минприроды, в перечень вошли четыре "некарантинных" вида: болиголов пятнистый, борщевик Сосновского, циклахена дурнишниколистная и золотарник канадский. Согласно документу, на территориях региона (за исключением лесных участков и особо охраняемых природных территорий) нужно не только уничтожать эти растения, но и не допускать их распространения.

При этом "карантинные" виды требуют еще более жесткого контроля — к ним, например, относят паслен колючий. Его листья токсичны для животных, а колючки способны травмировать полость рта и желудочно‑кишечный тракт.

Кроме того, в регионе действует отдельный перечень опасных растений, которые необходимо искоренять на сельхозземлях. В него включено 20 видов, среди них — борщевик, подорожник ланцетный, лох узколистный и другие.