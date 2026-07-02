НОВОСТИОбщество

Четыре опасных растения попали в особый перечень в Алтайском крае

Уничтожать растения нужно на всех территориях, кроме лесных и особо охраняемых

02 июля 2026, 12:39, ИА Амител

Борщевик / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Борщевик / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Алтайском крае определили список опасных растений, подлежащих выявлению и уничтожению. Постановление с перечнем опубликовали на портале правовых актов.

По данным краевого Минприроды, в перечень вошли четыре "некарантинных" вида: болиголов пятнистый, борщевик Сосновского, циклахена дурнишниколистная и золотарник канадский. Согласно документу, на территориях региона (за исключением лесных участков и особо охраняемых природных территорий) нужно не только уничтожать эти растения, но и не допускать их распространения.

При этом "карантинные" виды требуют еще более жесткого контроля — к ним, например, относят паслен колючий. Его листья токсичны для животных, а колючки способны травмировать полость рта и желудочно‑кишечный тракт.

Кроме того, в регионе действует отдельный перечень опасных растений, которые необходимо искоренять на сельхозземлях. В него включено 20 видов, среди них — борщевик, подорожник ланцетный, лох узколистный и другие.

Борщевик / Изображение сгенерировано

Не яд, а ловушка для солнца. Эксперт развеял мифы о борщевике Сосновского

Андрей Туманов объяснил, что ожоги вызывает не сам борщевик, а солнце
НОВОСТИБизнес

Алтайский край природа
       

Комментарии 3

Avatar Picture
гость

13:32:33 02-07-2026

подорожник ланцетный, лох узколистный

Лох кустарник, понятно. А подорожник ланцетный чем мешает?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

14:15:18 02-07-2026

Где клен канадский?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:19 02-07-2026

все каак ломанулись истреблять

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров