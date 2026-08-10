Число жертв атаки БПЛА в Белгороде выросло до шести

При разборе завалов в охваченном огнем доме нашли еще одно тело

10 августа 2026, 08:49, ИА Амител

Атака БПЛА / Фото: Официальная страница губернатора Белгородской области Александра Шуваева

В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород число погибших увеличилось до шести, пишет ТАСС.

Как уточняется в сообщении, тело еще одного мужчины обнаружили при разборе конструкций многоквартирного дома, который пострадал от пожара. В оперштабе выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, за медицинской помощью обратились двое мужчин, получивших ранения во время ночной атаки. Их состояние не требует госпитализации — дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.