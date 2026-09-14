Депутат ЛДПР: народная ипотека под 3% остановит вымирание Алтайского края
Главной причиной низкой рождаемости Сергей Булаев назвал недоступность жилья
14 сентября 2026, 13:18, ИА Амител
Координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР Сергей Булаев назвал ситуацию с рождаемостью в крае "катастрофой" и "вымиранием". Главной причиной сокращения населения он считает недоступность жилья. Чтобы изменить ситуацию, ЛДПР предлагает запустить "Народную ипотеку" под 3% годовых, а для многодетных семей — под 0%. По словам депутата, за десять лет число новорожденных в регионе сократилось вдвое: почти с 30 тысяч до 14 тысяч. В 2001 году в Алтайском крае жили более 2,6 миллиона человек, в 2026 году — чуть более двух миллионов.
"За 25 лет мы лишились 600 тысяч человек. Это население Барнаула! Алтайский край вымирает. А ведь у нас на сотни километров граница с Казахстаном. Если не принимать мер, приграничные районы опустеют. И это будет катастрофа", — подчеркнул Булаев.
Он также напомнил: сейчас ставки по ипотеке начинаются от 17%. Если семья возьмет в кредит четыре миллиона рублей, ей придется платить около 60 тысяч в месяц — для жителей края это неподъемная сумма.
"Вопрос решит "Народная ипотека". Когда у людей будет крыша над головой, они не будут бояться заводить детей", — отметил Булаев.
По всей России идет масштабная кампания ЛДПР по сбору подписей за реальную поддержку семей со стороны государства. Поддержать инициативу можно на сайте партии и в региональном отделении.
Агитационный материал
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Траст-2" (ООО "Траст-2"), адрес: 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гвардейская, д. 1/1, ИНН 2225222905. Заказчик: Избирательное объединение "Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России". Тираж: 1 экз. Дата изготовления: 11.09.2026 г. Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения "Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России".
13:29:05 14-09-2026
Работа и инфраструктура, а не 3 %
13:31:25 14-09-2026
Жилье (правильно сказано) и нормальная работа с достаточной зарплатой, чтоб не считать деньги от зарплаты до зарплаты.
13:39:43 14-09-2026
а раньше в общагах и коммуналках жили...
Вы же как-то появились ...
13:56:08 14-09-2026
Шинник (13:39:43 14-09-2026) а раньше в общагах и коммуналках жили... Вы же как-то по... Наши родители и ралли ели наших родителей были уверены что их дети будут жить лучше чем они, сейчас мы знаем что наши дети будут жить хуже чем мы, поэтому и не рожаем. Жилье это хорошо, но кроме жилья есть коммунальные расходы, приобретение одежды, питания и прочие, а зарплаты у нас самые низкие, на югах не нужны огромные траты на отопление зимой, электричество стоит дешевле, нет необходимости в покупке теплых губ и доходы там значительно выше, поэтому смысла оставаться в алтайском крае нет. Единственный выход это высокие зарплаты, тогда люди будут оставаться здесь.
14:08:41 14-09-2026
Гость (13:56:08 14-09-2026) Наши родители и ралли ели наших родителей были уверены что ...
по вашей логике вообще надо уезжать из Сибири ... Холодно и медведи ...
20:20:11 14-09-2026
Гость (13:56:08 14-09-2026) Наши родители и ралли ели наших родителей были уверены что ... Такая чушь про одежду смешная,ещё забыл про расходы на кондиционирование,да и про дроны
20:20:48 14-09-2026
Гость (13:56:08 14-09-2026) Наши родители и ралли ели наших родителей были уверены что ... Просто они не были такие слюнтяями как их потомки
13:40:03 14-09-2026
Что-что собрался запустить депутат от ЛДПР? Под 3%? Может депутат не в курсе, но все льготные, семейные, для многодетных, сельские и пр. программы давно запущены и постепенно сворачиваются. Результат от этих программ для семей, многодетных, сельских скорее отрицательный - только необоснованный, кратный рост цен на жильё и долговая яма на многие годы для её потребителей. Но некоторые единовременно оказались со сверхприбылью и это точно не ипотечники.
14:31:58 14-09-2026
Гость (13:40:03 14-09-2026) Что-что собрался запустить депутат от ЛДПР? Под 3%? Может де... Согласен. Да пусть хоть 60% будет ипотека в год. Верните базовые адекватные цены. Когда за 1млн можно было однешку в новостройке купить. И чтобы не нужна была лишняя цепочка посредников-риэлтеров по покупке. Т.к. механизм был простой и ясный
14:51:36 14-09-2026
Гость (14:31:58 14-09-2026) Согласен. Да пусть хоть 60% будет ипотека в год. Верните баз...
Согласен. Только главный посредник, из-за которого цена квадратного метра как минимум удваивается, это банки. Банки сначала дают кредит Застройщикам на проектное финансирование, затем дают кредит Подрядчикам Застройщики на строительство и дают кредит ипотечникам на покупку по сути своих же закредитованных объектов.
14:11:17 14-09-2026
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники ....
15:43:29 14-09-2026
Булаев правильный вопрос поднял. Чтобы поднять такие деревни в крае по моему мнению государство поселенцам должно давать не деньги а определенный набор -пакет поселения. В пакете мини электростанция, антена сотовой связи для телефона и интеренета, грузовая лодка плоскодонка если нет дорог а есть водные пути и скважина на питьевую воду. В пакет должно входить обслуживание поселка сетью вайлдбериз или озоном или вообще спец сетью для поселений с транспортной сетью доставки грузовыми дронами. И четкий план -выращивать это и это прием по ценам таким и таким продукции