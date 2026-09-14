Депутат ЛДПР: народная ипотека под 3% остановит вымирание Алтайского края

Главной причиной низкой рождаемости Сергей Булаев назвал недоступность жилья

14 сентября 2026, 13:18, ИА Амител

Вымирающая деревня / Фото из архива amic.ru

Координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР Сергей Булаев назвал ситуацию с рождаемостью в крае "катастрофой" и "вымиранием". Главной причиной сокращения населения он считает недоступность жилья. Чтобы изменить ситуацию, ЛДПР предлагает запустить "Народную ипотеку" под 3% годовых, а для многодетных семей — под 0%. По словам депутата, за десять лет число новорожденных в регионе сократилось вдвое: почти с 30 тысяч до 14 тысяч. В 2001 году в Алтайском крае жили более 2,6 миллиона человек, в 2026 году — чуть более двух миллионов.

Координатор АРО ЛДПР Сергей Булаев / Фото: пресс-служба ЛДПР

"За 25 лет мы лишились 600 тысяч человек. Это население Барнаула! Алтайский край вымирает. А ведь у нас на сотни километров граница с Казахстаном. Если не принимать мер, приграничные районы опустеют. И это будет катастрофа", — подчеркнул Булаев.

Он также напомнил: сейчас ставки по ипотеке начинаются от 17%. Если семья возьмет в кредит четыре миллиона рублей, ей придется платить около 60 тысяч в месяц — для жителей края это неподъемная сумма.

"Вопрос решит "Народная ипотека". Когда у людей будет крыша над головой, они не будут бояться заводить детей", — отметил Булаев.

По всей России идет масштабная кампания ЛДПР по сбору подписей за реальную поддержку семей со стороны государства. Поддержать инициативу можно на сайте партии и в региональном отделении.

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Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Траст-2" (ООО "Траст-2"), адрес: 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гвардейская, д. 1/1, ИНН 2225222905. Заказчик: Избирательное объединение "Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России". Тираж: 1 экз. Дата изготовления: 11.09.2026 г. Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения "Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России".