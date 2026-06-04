Депутат Панеш предложил штрафовать работодателей за завышение зарплат в вакансиях

Более 60% соискателей сталкивались с обманом: в описании обещают одно, а на собеседовании предлагают в два раза меньше

04 июня 2026, 14:01, ИА Амител

Собеседование на работу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) заявил ТАСС, что работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий. По его словам, тысячи россиян ежедневно сталкиваются с обманом.

«В вакансии пишут "от 100 тыс.", а на собеседовании предлагают 50 тыс. Работодатели безнаказанно завышают зарплаты, чтобы заманить соискателей. Пора ввести штрафы за ложные данные о зарплате, обязать раскрывать структуру выплат и создать публичный реестр недобросовестных компаний. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты», — указал депутат.

По словам Панеша, люди тратят время, берут отгулы, а в итоге либо соглашаются на худшие условия, либо уходят ни с чем. Особенно страдают уязвимые категории: молодежь без опыта, пенсионеры, мигранты, многодетные родители.

Парламентарий предлагает ввести штрафы в зависимости от разрыва между обещанной и реальной зарплатой:

до 20% разницы — 50–100 тысяч рублей;

20–50% — 100–200 тысяч рублей;

свыше 50% — 200–500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Кроме того, необходимо обязать работодателей раскрывать в вакансии структуру зарплаты: оклад, премии, надбавки. А также создать открытый реестр недобросовестных компаний на сайте Роструда. Контроль предлагается возложить на трудовые инспекции, а жалобу можно будет подать через "Госуслуги".