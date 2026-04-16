Юрист: работников могут уволить за грубую критику начальства

Трудовой кодекс предусматривает дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора и увольнения по установленным основаниям

16 апреля 2026, 14:13, ИА Амител

Увольнение, работа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Юрист Марчел Кырлан в беседе с "Лентой.ру" разъяснил правовые аспекты применения санкций к сотрудникам. По его словам, работодатель не вправе произвольно выбирать меры воздействия в отношении работника. Специалист подчеркнул, что в рамках трудовых отношений не предусмотрена такая мера, как штраф по усмотрению компании.

«Трудовой кодекс предусматривает дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора и увольнения по установленным основаниям. Поэтому, когда в обиходе говорят о штрафе, очень часто речь идет либо о незаконной практике, либо о попытке замаскировать иные удержания», — заявил Кырлан.

Юрист также прокомментировал ситуацию с критикой со стороны сотрудника в адрес начальства. По его словам, работник имеет право на профессиональную оценку управленческих решений и не обязан безоговорочно соглашаться с руководителем. 

Однако если критика принимает оскорбительную форму — сопровождается грубостью, унижениями, агрессивным поведением, подрывает рабочую дисциплину или нарушает внутренние правила компании, — это может стать основанием для дисциплинарных мер.

При этом однократное резкое высказывание само по себе не влечет автоматического увольнения: работодатель может применить соответствующее взыскание, но прекращение трудового договора рассматривается лишь при повторных нарушениях.

«Иначе говоря, закон защищает не лояльность к начальству, а трудовой порядок и допустимые формы делового общения», — подытожил Кырлан.

Ранее в России назвали сотрудников, которых уволят в первую очередь в 2026 году.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Юрист: работодатели не могут запрещать сотрудникам разглашать размер зарплаты

Если сотрудника уволят на таком незаконном основании, его должны восстановить в должности, а работодателя — привлечь к административной ответственности
Комментарии 8

Гость

14:33:48 16-04-2026

Ну тут как бы и без юриста было понятно всегда, думать надо прежде чем что-то выдавать

На колени на колени!

15:11:43 16-04-2026

Да, холоп не смеет косо смотреть на барина!

Гость

16:40:23 16-04-2026

Гость

17:46:22 16-04-2026

Смотри, сам завтра за бортом не окажись.

Работодатель

16:37:20 16-04-2026

Если ты про меня говоришь всякие гадости, то на какой ляд ты мне сдался?

Гость

17:30:11 16-04-2026

Гость

06:24:21 17-04-2026

Гость

11:54:53 17-04-2026

