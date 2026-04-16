Юрист: работников могут уволить за грубую критику начальства

16 апреля 2026, 14:13, ИА Амител

Увольнение, работа

Юрист Марчел Кырлан в беседе с "Лентой.ру" разъяснил правовые аспекты применения санкций к сотрудникам. По его словам, работодатель не вправе произвольно выбирать меры воздействия в отношении работника. Специалист подчеркнул, что в рамках трудовых отношений не предусмотрена такая мера, как штраф по усмотрению компании.

«Трудовой кодекс предусматривает дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора и увольнения по установленным основаниям. Поэтому, когда в обиходе говорят о штрафе, очень часто речь идет либо о незаконной практике, либо о попытке замаскировать иные удержания», — заявил Кырлан.

Юрист также прокомментировал ситуацию с критикой со стороны сотрудника в адрес начальства. По его словам, работник имеет право на профессиональную оценку управленческих решений и не обязан безоговорочно соглашаться с руководителем.

Однако если критика принимает оскорбительную форму — сопровождается грубостью, унижениями, агрессивным поведением, подрывает рабочую дисциплину или нарушает внутренние правила компании, — это может стать основанием для дисциплинарных мер.

При этом однократное резкое высказывание само по себе не влечет автоматического увольнения: работодатель может применить соответствующее взыскание, но прекращение трудового договора рассматривается лишь при повторных нарушениях.

«Иначе говоря, закон защищает не лояльность к начальству, а трудовой порядок и допустимые формы делового общения», — подытожил Кырлан.

