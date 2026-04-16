Юрист: работников могут уволить за грубую критику начальства
Трудовой кодекс предусматривает дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора и увольнения по установленным основаниям
16 апреля 2026, 14:13, ИА Амител
Юрист Марчел Кырлан в беседе с "Лентой.ру" разъяснил правовые аспекты применения санкций к сотрудникам. По его словам, работодатель не вправе произвольно выбирать меры воздействия в отношении работника. Специалист подчеркнул, что в рамках трудовых отношений не предусмотрена такая мера, как штраф по усмотрению компании.
«Трудовой кодекс предусматривает дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора и увольнения по установленным основаниям. Поэтому, когда в обиходе говорят о штрафе, очень часто речь идет либо о незаконной практике, либо о попытке замаскировать иные удержания», — заявил Кырлан.
Юрист также прокомментировал ситуацию с критикой со стороны сотрудника в адрес начальства. По его словам, работник имеет право на профессиональную оценку управленческих решений и не обязан безоговорочно соглашаться с руководителем.
Однако если критика принимает оскорбительную форму — сопровождается грубостью, унижениями, агрессивным поведением, подрывает рабочую дисциплину или нарушает внутренние правила компании, — это может стать основанием для дисциплинарных мер.
При этом однократное резкое высказывание само по себе не влечет автоматического увольнения: работодатель может применить соответствующее взыскание, но прекращение трудового договора рассматривается лишь при повторных нарушениях.
«Иначе говоря, закон защищает не лояльность к начальству, а трудовой порядок и допустимые формы делового общения», — подытожил Кырлан.
Ранее в России назвали сотрудников, которых уволят в первую очередь в 2026 году.
14:33:48 16-04-2026
Ну тут как бы и без юриста было понятно всегда, думать надо прежде чем что-то выдавать
15:11:43 16-04-2026
Гость (14:33:48 16-04-2026) Ну тут как бы и без юриста было понятно всегда, думать надо ...
Да, холоп не смеет косо смотреть на барина!
16:40:23 16-04-2026
На колени на колени! (15:11:43 16-04-2026) Да, холоп не смеет косо смотреть на барина!... Смотреть ты можешь как угодно, только потом не скули когда тебя за борт выкинут.
17:46:22 16-04-2026
Гость (16:40:23 16-04-2026) Смотреть ты можешь как угодно, только потом не скули когда т...
Смотри, сам завтра за бортом не окажись.
16:37:20 16-04-2026
Если ты про меня говоришь всякие гадости, то на какой ляд ты мне сдался?
17:30:11 16-04-2026
Работодатель (16:37:20 16-04-2026) Если ты про меня говоришь всякие гадости, то на какой ляд ты... Но если для дела от него больше толка, чем от тебя? Или главное - "доброе слово и кошке приятно"? А там хоть трава не расти...
06:24:21 17-04-2026
Гость (17:30:11 16-04-2026) Но если для дела от него больше толка, чем от тебя? Или гл... Этому купипродаю не понять.
11:54:53 17-04-2026
Работодатель (16:37:20 16-04-2026) Если ты про меня говоришь всякие гадости, то на какой ляд ты... Не давай повода для гадостей.