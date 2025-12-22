Депутат предложила продавать детские смеси только по рецепту

Буцкая заявила, что у смесей, как у лекарств, есть показания и противопоказания, поэтому их покупка должна контролироваться врачом

22 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Аптека / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России может появиться новое правило: продажа детских молочных смесей только по рецепту врача. С такой инициативой выступила депутат Госдумы, врач-педиатр Татьяна Буцкая.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" она отметила, что в стране рецептурный отпуск установлен только для лекарств, а детские смеси, которые имеют свои медицинские показания и противопоказания, продаются свободно.

«Каждая молочная смесь имеет свои показания и противопоказания», – подчеркнула Буцкая.

Она считает, что для здоровья детей было бы безопаснее, если бы смесь подбирал врач, как и лекарство.

По словам депутата, это предложение уже обсуждается в рамках работы над ГОСТом на молочные пункты.