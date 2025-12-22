Депутат предложила продавать детские смеси только по рецепту
Буцкая заявила, что у смесей, как у лекарств, есть показания и противопоказания, поэтому их покупка должна контролироваться врачом
22 декабря 2025, 08:35, ИА Амител
В России может появиться новое правило: продажа детских молочных смесей только по рецепту врача. С такой инициативой выступила депутат Госдумы, врач-педиатр Татьяна Буцкая.
В интервью радиостанции "Говорит Москва" она отметила, что в стране рецептурный отпуск установлен только для лекарств, а детские смеси, которые имеют свои медицинские показания и противопоказания, продаются свободно.
«Каждая молочная смесь имеет свои показания и противопоказания», – подчеркнула Буцкая.
Она считает, что для здоровья детей было бы безопаснее, если бы смесь подбирал врач, как и лекарство.
По словам депутата, это предложение уже обсуждается в рамках работы над ГОСТом на молочные пункты.
08:50:59 22-12-2025
Цирк с конями!
09:40:23 22-12-2025
Гость (08:50:59 22-12-2025) Цирк с конями!... нет, просто талоны, 90е..
09:12:05 22-12-2025
Зная аффилированность врачей с производителями и их представителями, думается, что в рецептах будут самые дорогие смеси которые родителям не по карману!?
10:11:31 22-12-2025
Гость (09:12:05 22-12-2025) Зная аффилированность врачей с производителями и их представ... вы тут врете, вы давно "молодая мать" ?
12:14:44 22-12-2025
Гость (09:12:05 22-12-2025) Зная аффилированность врачей с производителями и их представ... Не думаю что речь будет о конкретных марках.
К примеру из козьего молока, гипер аллергенное и т.п.
Не понятно вообще что там врачу решать. Смесь и смесь.
18:08:31 22-12-2025
Гость (12:14:44 22-12-2025) Не думаю что речь будет о конкретных марках. К примеру и... От одной блюет, от другой пучит, орёт как резаный всю ночь, от одной нормально, но та французская и стоит, как самолёт. А так, все одинаковые, конечно. В магазине, вон, пельмени и колбаса разных марок зачем-то. Тоже бы всем одинаковую по рецепту давали.
09:34:18 22-12-2025
Да запретите их вообще, вы же топите за естественность и какраньшию. Собственно, с ЕР уже с глузду съехали, отправляя тех, кого нужно кесарить по показаниям, в "родисома". Так и тут. Подумаешь, раньше вон мякиш нажевали да сунули деточке, авось не помрет. А тут смеси, памперсы и прочие ништяки, зажрались. А если серьезно, то да, давайте, это ж точно простимулирует рожать как можно больше. Особенно в ситуации, когда к тому врачу и так не попасть.
09:59:56 22-12-2025
Такое впечатление что бланки законопроектов в госдуме все начинаются со слова "Запретить...."
10:08:17 22-12-2025
мамки, вы конечно ленивые и недообразованные в большинстве, но ради ребенка-то можете чуть подсуетиться. Грудное вскармливание полезнее в миллион раз, чем смесь! Депутат абслоютно права и я надеюсь так и будет -рецептура. Иной раз угробят младенца, пока подберут нормальное питание, сколько таких случаев...
10:46:15 22-12-2025
Гость (10:08:17 22-12-2025) мамки, вы конечно ленивые и недообразованные в большинстве, ... Вы адекватный вообще? Открою вам секрет, не у всех женщин, родивших, есть молоко. Или есть, но его не хватает для питания. И что ? Бежать каждый месяц за новым рецептом? Приходить к врачу и объяснять это, доказывать, а врач будет ещё поди говорить, да все хорошо у вас, не нужна вам эта смесь, как раз про опасность будет говорить. Сколько женщинам ещё мучится? Со всех сторон пинают, мужу угоди, ребенков роди, желательно 5 минимум, и т. д. и т.п.
11:48:32 22-12-2025
Гость (10:46:15 22-12-2025) Вы адекватный вообще? Открою вам секрет, не у всех женщин, ... Особенно прекрасно будет это все выглядеть в ситуации, когда из роддома младенца выписывают домой, а мать едет в больничку где-нить так на месяц-полтора после "оздоравливающих родов". Бабки-деды, так-то, не законные представители того младенца, им рецепт на смесь никто не выпишет. Удачи.
13:35:16 22-12-2025
Гость (10:08:17 22-12-2025) мамки, вы конечно ленивые и недообразованные в большинстве, ... Мужик писал?
15:43:14 22-12-2025
Гость (13:35:16 22-12-2025) Мужик писал?... ...рожавший не единожды и вскормивший титькою футбольную команду
10:32:10 22-12-2025
Отдельные поликлиники для курящих - акциз на табак собирают равный бюджету РФ на здравоохранение!
Хватит лечить не курящих за нашь счет!
10:51:02 22-12-2025
Аутизм от смеси? Сильно...
А ничего, что это врождённое заболевание, и от смеси вот вообще никак не зависит. И ожирение не от смеси уж точно, сколько детей на смесях выросло, огромное колличество. Контролировать питание ребенка нужно позже, когда куча сладостей, фаст фуда и т.д. и физ нагрузка нужна.
Я просто в шоке от этих предложений гениальных...
10:58:35 22-12-2025
Ааа, тут не весь ее текст выложили, интересно, однако
12:36:23 22-12-2025
да, есть такой тренд - в ГД генералов заводить.
и сегодняшние депутаты, как люди служивые, этот тренд проводят на реализацию.