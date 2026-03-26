Милонов назвал нереалистичной идею запрета гаджетов для детей
Решение лежит не в плоскости запретов, а в формировании осознанного отношения к технологиям у взрослых
26 марта 2026, 14:42, ИА Амител
Запрет на использование гаджетов детьми нереализуем, отметил в беседе с "Москвой 24" Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства. Это заявление было сделано в ответ на обсуждение в Минпросвещения возможности введения такого ограничения.
Ранее сообщалось, что в Минпросвещения обсуждают запрет на использование мобильных телефонов детям до определенного возраста. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, это ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей.
Милонов указал на то, что взрослые сами проводят много времени в интернете, просматривая короткие видео и не осознавая вреда, который это может нанести.
«Взрослые не видят причин ограничивать своих детей в использовании гаджетов, если они сами их активно используют. Поэтому сначала необходимо провести работу с родителями и взрослыми, чтобы они осознали возможные негативные последствия», — отметил депутат.
Вместо полного запрета Милонов предложил контролировать время, которое дети проводят в интернете, и просматриваемый ими контент. Он также отметил, что даже при введении запрета некоторые родители будут продолжать давать детям телефоны.
Парламентарий подчеркнул важность работы детских психологов с родителями. Психологи должны объяснять взрослым, какие изменения происходят в сознании, мозге и психике детей из-за использования гаджетов. Это, по мнению Милонова, поможет родителям лучше понимать ситуацию и принимать осознанные решения.
15:02:37 26-03-2026
Ну вот! Неужели? Что случилось с Милоновым? Решил прекратить дурковать перед выборами?
15:28:40 26-03-2026
Ну все, отпустила Милонова хворь
15:51:24 26-03-2026
Милонов работает. И на СВО побывал.
17:58:36 26-03-2026
А помните басню про муху и быка?
21:07:02 26-03-2026
Гость (17:58:36 26-03-2026) А помните басню про муху и быка?...
Нет. Но интернет не подвел
Бык с плугом на покой тащился по трудах;
А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос.
А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит: «Откуда? — мы пахали!»
От басни завсегда
Нечаянно дойдёшь до были.
Случалось ли подчас вам слышать, господа:
«Мы сбили! Мы решили!»
21:08:43 26-03-2026
Если он "работает", то напишите нам всем, что полезного он сделал за последние 20 лет?
18:34:52 26-03-2026
Назвал коллегу фантазером, так получается?