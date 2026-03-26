Решение лежит не в плоскости запретов, а в формировании осознанного отношения к технологиям у взрослых

26 марта 2026, 14:42, ИА Амител

Дети, гаджеты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Запрет на использование гаджетов детьми нереализуем, отметил в беседе с "Москвой 24" Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства. Это заявление было сделано в ответ на обсуждение в Минпросвещения возможности введения такого ограничения.

Ранее сообщалось, что в Минпросвещения обсуждают запрет на использование мобильных телефонов детям до определенного возраста. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, это ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей.

Милонов указал на то, что взрослые сами проводят много времени в интернете, просматривая короткие видео и не осознавая вреда, который это может нанести.

«Взрослые не видят причин ограничивать своих детей в использовании гаджетов, если они сами их активно используют. Поэтому сначала необходимо провести работу с родителями и взрослыми, чтобы они осознали возможные негативные последствия», — отметил депутат.

Вместо полного запрета Милонов предложил контролировать время, которое дети проводят в интернете, и просматриваемый ими контент. Он также отметил, что даже при введении запрета некоторые родители будут продолжать давать детям телефоны.

Парламентарий подчеркнул важность работы детских психологов с родителями. Психологи должны объяснять взрослым, какие изменения происходят в сознании, мозге и психике детей из-за использования гаджетов. Это, по мнению Милонова, поможет родителям лучше понимать ситуацию и принимать осознанные решения.