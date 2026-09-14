Депутат: страны НАТО не подвергались ударам российских снарядов
Подтвержденных случаев попадания российских снарядов на территорию государств альянса нет
14 сентября 2026, 14:30, ИА Амител
На Западе распространяются необоснованные утверждения о намерении России совершить нападение на страны НАТО. Ни один российский снаряд не был выпущен по территории этих государств, отметил в интервью ТАСС представитель комитета Госдумы по обороне от партии "Единая Россия" Андрей Колесник.
"Вот сейчас на Западе истерики по поводу того, что Россия хочет на них напасть. Ни один российский снаряд, никаких провокаций, ничего такого, что могло бы нести любые взрывчатые вещества, на территории стран Евросоюза, на территории стран НАТО не упало", — сказал Колесник.
Он подчеркнул, что обвинения в адрес РФ в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига — грубо сделанная провокация.
Депутат добавил, что западное вооружение активно используется против России.
"И вот они заявляют, что мы на них хотим напасть! Но многие [в Европе] верят, кстати", — подчеркнул Колесник.
Ранее МИД РФ ответил на вопрос о возможности нападения России на НАТО.
14:37:17 14-09-2026
Ну почему обязательно снаряд?Бомбочки.те же взрывные устройства.Враз очнутся когда начнут погибать граждане ес
14:40:53 14-09-2026
доколе???
15:19:18 14-09-2026
Мусик (14:40:53 14-09-2026) доколе???... Мусик, обратитесь к оркестровым музыкантам. Тут политика, разве что рядом сидящий скрипач смычком в глаз тыкнет, сбоку в барабан хлопнут, а сзади сидящий музыкант при встанет и и двумя бронзовами большими блюдцами по ушам ударит одновременно.
14:56:07 14-09-2026
Депутут болен, он не видит очевидные вещи что оружие НАТО летив в глубь России ежедневно по ~ тысяче дронов. Депутат хочет быть "хорошим". Его лечить надо.
15:04:18 14-09-2026
почитал недавно интерьвью о раскладе в космосе. Оказывается помимо старлинков работающих против России там есть еще и 2 другие спутниковые группировки воюющие против России: европейская и английская. И оказывается обе эти группировки выводила на орбиту Россия. В те времена когда еще дружба была. Выводила с наших космодромов нашими ракетоносителями. А европейские спутники они даже нами изнготавливались. Их там только электроника. И теперь это все воюет против нас
Вчерашние друзья переобувшись этим с нами воюют
16:02:27 14-09-2026
майор (15:04:18 14-09-2026) почитал недавно интерьвью о раскладе в космосе. Оказывается ... Как-то сомнительно что военные отдают военные секреты,тем более космические ).Вы по случаю не из либерастов ?)
21:14:10 14-09-2026
Гость (16:02:27 14-09-2026) Как-то сомнительно что военные отдают военные секреты,тем бо... Он и хорьков видит в лесу за 8 километров