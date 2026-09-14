Подтвержденных случаев попадания российских снарядов на территорию государств альянса нет

14 сентября 2026, 14:30, ИА Амител

НАТО, конфликт / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

На Западе распространяются необоснованные утверждения о намерении России совершить нападение на страны НАТО. Ни один российский снаряд не был выпущен по территории этих государств, отметил в интервью ТАСС представитель комитета Госдумы по обороне от партии "Единая Россия" Андрей Колесник.

"Вот сейчас на Западе истерики по поводу того, что Россия хочет на них напасть. Ни один российский снаряд, никаких провокаций, ничего такого, что могло бы нести любые взрывчатые вещества, на территории стран Евросоюза, на территории стран НАТО не упало", — сказал Колесник.

Он подчеркнул, что обвинения в адрес РФ в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига — грубо сделанная провокация.

Депутат добавил, что западное вооружение активно используется против России.

"И вот они заявляют, что мы на них хотим напасть! Но многие [в Европе] верят, кстати", — подчеркнул Колесник.

Ранее МИД РФ ответил на вопрос о возможности нападения России на НАТО.