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Десять медведей застрелили в одном из алтайских районов

Отстреливают хищников из-за того, что они нападают на домашний скот

14 февраля 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Чарышском районе Алтайского края за год застрелили десять медведей. Об этом сообщает ГТРК "Алтай".

Как рассказал замминистра природных ресурсов Максим Катернюк, в этом районе самая плотная популяция медведей. Местные жалуются, что хищники часто нападают на домашний скот.

Для разбора таких случаев создана специальная комиссия на базе районной администрации, в которую входят специалисты Минприроды, ветеринарного управления и сотрудники правоохранительных органов.

Если факт нападения подтверждается – медведя отстреливают.

Всего в Алтайском крае насчитывают около 1400 медведей и 350 волков.

Комментарии 9

  • По что так много???
    14 февраля, Гость   Ответить
  • решили всех истребить, пока надуманный "повод" нашли?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • А что так мало волков? Ничего не напутали?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Леса вырубают,потом зверей отстреливают----эволюция человеческого вируса сжирает сама себя
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Ага, сперва леса вырубают, копытных и других животных охотнички убивают, тем самым уничтожая кормовую базу медведей и волков, а потом жалуются, что медведи на скот нападают?! А что им еще делать остается, есть то хочется, не от хорошей жизни идут в деревни пропитание искать. Если человек вокруг себя все выжрал как паразит без мозгов.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Как Вы надоели диванные молодосы со своими изречениями из "выкипендии"
    14 февраля, Гость   Ответить
  • возьмите мишек домой себе. А хотите первозданную природу - велкам к Лыковым, госпожи Тунберги
    14 февраля, Гость   Ответить
  • самое страшное животное- это человек
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Пустили козлов в огород. Бедные мишки....
    15 февраля, Гость   Ответить
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