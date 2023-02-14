Десять медведей застрелили в одном из алтайских районов
Отстреливают хищников из-за того, что они нападают на домашний скот
14 февраля 2023, 12:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Чарышском районе Алтайского края за год застрелили десять медведей. Об этом сообщает ГТРК "Алтай".
Как рассказал замминистра природных ресурсов Максим Катернюк, в этом районе самая плотная популяция медведей. Местные жалуются, что хищники часто нападают на домашний скот.
Для разбора таких случаев создана специальная комиссия на базе районной администрации, в которую входят специалисты Минприроды, ветеринарного управления и сотрудники правоохранительных органов.
Если факт нападения подтверждается – медведя отстреливают.
Всего в Алтайском крае насчитывают около 1400 медведей и 350 волков.
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