Десятки самолетов задержали в российских аэропортах

13 июня в аэропортах Кубани вводили ограничения из соображений безопасности

14 июня 2026, 17:34, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Более 40 самолетов задерживается в аэропортах Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что 13 июня в аэропортах региона вводили ограничения на прием и выпуск самолетов из соображений безопасности.

«На вылет из Сочи задерживаются 12 рейсов, в том числе в Нижний Новгород, Москву, Сыктывкар. На прилет — 18 рейсов», — пишет агентство.

Кроме того, на вылет задерживается один рейс из Геленджика, еще четыре рейса — на прилет. Пять рейсов на вылет задерживаются из аэропорта Краснодара, четыре — на прилет.