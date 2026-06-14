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Десятки самолетов задержали в российских аэропортах

13 июня в аэропортах Кубани вводили ограничения из соображений безопасности

14 июня 2026, 17:34, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru
Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Более 40 самолетов задерживается в аэропортах Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что 13 июня в аэропортах региона вводили ограничения на прием и выпуск самолетов из соображений безопасности.

«На вылет из Сочи задерживаются 12 рейсов, в том числе в Нижний Новгород, Москву, Сыктывкар. На прилет — 18 рейсов», — пишет агентство.

Кроме того, на вылет задерживается один рейс из Геленджика, еще четыре рейса — на прилет. Пять рейсов на вылет задерживаются из аэропорта Краснодара, четыре — на прилет. 

Россия Аэропорт самолёт
       

Комментарии 2

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Гость

18:38:18 14-06-2026

Заметь, с 2022 года ни одного пассажирского самолета не сбито. Значит соображения безопасности работают на 100%.

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Гость

09:14:48 15-06-2026

Гость (18:38:18 14-06-2026) Заметь, с 2022 года ни одного пассажирского самолета не сбит... Кроме азербаджанского

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