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Барнаульский аэропорт вошел в пятерку лидеров в Сибири по прибыли и пассажиропотоку

Абсолютным лидером в 2025 году стал новосибирский аэропорт Толмачево

06 мая 2026, 13:15, ИА Амител

Аэропорт Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Аэропорт Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский аэропорт по пассажиропотоку вошел в пятерку, по данным за 2025 год, показав рост +1,1%. По выручке стал четвертым - 3 млрд ​(+14%), четвертый и по чистой прибыли - 831,2 млн рублей. Такие данные приводит "Атмосфера".

Пассажиропоток

Абсолютным лидером по пассажиропотоку является новосибирский аэропорт, перевезший в 2025 году 9,5 млн человек. В первую пятерку также входят аэропорты-миллионники Красноярск, Иркутск и Омск, а также Барнаул. По Абакану и Норильску в открытых источниках данные отсутствуют.

  • Новосибирск – 9,5 млн (+3%).
  • Красноярск – 4 263 566 человек (+>1%).
  • Иркутск – 4 048 738 пассажиров (+2,3%).
  • Омск – 1,63 млн пассажиров (-5,6%).
  • Барнаул – 790 тыс. пассажиров (+1,1%).
  • Томск – 627,4 тыс. пассажиров (-4%).
  • Горно-Алтайск – 558,6 тыс. пассажиров (+15,55%).
  • Новокузнецк – 543 тыс. пассажиров (-6,6%).
  • Кемерово – 458,2 тыс. пассажиров (-9,8%).
  • Кызыл – 147,7 тыс. пассажиров (+6,4%).
  • Абакан – официальные итоговые данные за 2025 год в открытых источниках не опубликованы. 415,5 тыс. пассажиров (+10,7%).
  • Норильск – официальные итоговые данные за 2025 год в открытых источниках не опубликованы. Известно, что авиакомпания NordStar, для которой Норильск является основным регионом пребывания, перевезла через этот аэропорт свыше 600 тысяч пассажиров, что на 2,8% больше, чем в 2024 году. В 2024 году пассажиропоток составил 883 тыс. человек. 

Выручка

Девять из 12 сибирских аэропортов в 2025 году показали рост выручки. Максимальную динамику продемонстрировало АО "Аэропорт Горно-Алтайск" – 32%. В первую пятерку по абсолютному значению выручки вошли Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Барнаул и Новокузнецк.

  • АО "Аэропорт Толмачево" (Новосибирск) – 13,5 млрд (+15%)
  • ООО "Аэропорт Емельяново" (Красноярск) – 6 млрд (+ 11%)
  • АО "Международный аэропорт Иркутск" – 4,8 млрд (+12%)
  • АО "Авиапредприятие "Алтай" (Барнаул) – 3 млрд ​(+14%)
  • ООО "Аэрокузбасс" (Новокузнецк) – 2,4 млрд (​-<1%)
  • АО "Аэропорт Горно-Алтайск" – 2,3 млрд (+32%)
  • ОАО "Омский аэропорт" – 1,6 млрд (+2%)
  • ООО "МАК им. А.А. Леонова" (Кемерово) – 1 млрд (-3%)
  • ООО "Аэропорт Томск" – 1 млрд (+21%)
  • АО "Аэропорт Абакан" – 583,9 млн (+1%)
  • ФКП "Аэропорт Кызыл" – 145,8 млн (​+11%)
  • ООО "Аэропорт Норильск" – нет данных

Чистая прибыль

Восемь аэропортов закончили 2025 год с прибылью. В первую пятерку по этому показателю входят Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Барнаул и Горно-Алтайск. С убытком сработали Абакан, Кемерово и Кызыл.

  • АО "Аэропорт Толмачево" (Новосибирск) – 5,2 млрд
  • АО "Международный аэропорт Иркутск" – 1,4 млрд
  • ООО "Аэропорт Емельяново" (Красноярск) – 1,4 млрд
  • АО "Авиапредприятие "Алтай" (Барнаул) – 831,2 млн
  • АО "Аэропорт Горно-Алтайск" –  496,9 млн
  • ООО "Аэропорт Томск" – 282,1 млн
  • ООО "Аэрокузбасс" (Новокузнецк) – 65,1 млн
  • ОАО "Омский аэропорт" – 44,9 млн
  • АО "Аэропорт Абакан" – Чистый убыток 24,3 млн
  • ООО "МАК им. А.А. Леонова" (Кемерово) – Чистый убыток 121,7 млн
  • ФКП "Аэропорт Кызыл" – Чистый убыток 123,6 млн
  • ООО "Аэропорт Норильск" – нет данных
Барнаул Аэропорт
       

Комментарии 9

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Гость

13:18:44 06-05-2026

Что там с вводом нового терминала? Есть новости?

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Гость

13:24:36 06-05-2026

Численность населения Иркутска 605 708 чел. (2025) Какой миллионник?

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Гость

13:49:59 06-05-2026

Гость (13:24:36 06-05-2026) Численность населения Иркутска 605 708 чел. (2025) Какой мил... по количеству пассажиров миллионник - 4 048 738 пассажиров

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Гость

13:36:08 06-05-2026

верится с трудом

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Гость

15:42:23 06-05-2026

Гость (13:36:08 06-05-2026) верится с трудом... Привык хаять наш порт,а тут вроде бы и не прикопаться

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Мусик

13:45:42 06-05-2026

Грефовский апорт в пролете!

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Гость

13:48:03 06-05-2026

Еще бы не вошел, самолеты летают, а расходов минимум - освещение маленького зала, лавки, которых не хватает половине, все самолеты с утра. - очень малобюджетный проект

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Гость

15:26:43 06-05-2026

Гость (13:48:03 06-05-2026) Еще бы не вошел, самолеты летают, а расходов минимум - освещ... Потому край частнику его и сдал

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!

15:56:32 06-05-2026

а среди аэропортов алтая он вообще на 1 месте, вот это достижение!

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