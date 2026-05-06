Барнаульский аэропорт вошел в пятерку лидеров в Сибири по прибыли и пассажиропотоку

Абсолютным лидером в 2025 году стал новосибирский аэропорт Толмачево

06 мая 2026, 13:15, ИА Амител

Аэропорт Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский аэропорт по пассажиропотоку вошел в пятерку, по данным за 2025 год, показав рост +1,1%. По выручке стал четвертым - 3 млрд ​(+14%), четвертый и по чистой прибыли - 831,2 млн рублей. Такие данные приводит "Атмосфера".

Пассажиропоток

Абсолютным лидером по пассажиропотоку является новосибирский аэропорт, перевезший в 2025 году 9,5 млн человек. В первую пятерку также входят аэропорты-миллионники Красноярск, Иркутск и Омск, а также Барнаул. По Абакану и Норильску в открытых источниках данные отсутствуют.

Новосибирск – 9,5 млн (+3%).

Красноярск – 4 263 566 человек (+>1%).

Иркутск – 4 048 738 пассажиров (+2,3%).

Омск – 1,63 млн пассажиров (-5,6%).

Барнаул – 790 тыс. пассажиров (+1,1%).

Томск – 627,4 тыс. пассажиров (-4%).

Горно-Алтайск – 558,6 тыс. пассажиров (+15,55%).

Новокузнецк – 543 тыс. пассажиров (-6,6%).

Кемерово – 458,2 тыс. пассажиров (-9,8%).

Кызыл – 147,7 тыс. пассажиров (+6,4%).

Абакан – официальные итоговые данные за 2025 год в открытых источниках не опубликованы. 415,5 тыс. пассажиров (+10,7%).

Норильск – официальные итоговые данные за 2025 год в открытых источниках не опубликованы. Известно, что авиакомпания NordStar, для которой Норильск является основным регионом пребывания, перевезла через этот аэропорт свыше 600 тысяч пассажиров, что на 2,8% больше, чем в 2024 году. В 2024 году пассажиропоток составил 883 тыс. человек.

Выручка

Девять из 12 сибирских аэропортов в 2025 году показали рост выручки. Максимальную динамику продемонстрировало АО "Аэропорт Горно-Алтайск" – 32%. В первую пятерку по абсолютному значению выручки вошли Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Барнаул и Новокузнецк.

АО "Аэропорт Толмачево" (Новосибирск) – 13,5 млрд (+15%)

ООО "Аэропорт Емельяново" (Красноярск) – 6 млрд (+ 11%)

АО "Международный аэропорт Иркутск" – 4,8 млрд (+12%)

АО "Авиапредприятие "Алтай" (Барнаул) – 3 млрд ​(+14%)

ООО "Аэрокузбасс" (Новокузнецк) – 2,4 млрд (​-<1%)

АО "Аэропорт Горно-Алтайск" – 2,3 млрд (+32%)

ОАО "Омский аэропорт" – 1,6 млрд (+2%)

ООО "МАК им. А.А. Леонова" (Кемерово) – 1 млрд (-3%)

ООО "Аэропорт Томск" – 1 млрд (+21%)

АО "Аэропорт Абакан" – 583,9 млн (+1%)

ФКП "Аэропорт Кызыл" – 145,8 млн (​+11%)

ООО "Аэропорт Норильск" – нет данных

Чистая прибыль

Восемь аэропортов закончили 2025 год с прибылью. В первую пятерку по этому показателю входят Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Барнаул и Горно-Алтайск. С убытком сработали Абакан, Кемерово и Кызыл.