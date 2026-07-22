Значимую роль играют омега-3 жирные кислоты, магний, витамины группы B и антиоксиданты — они участвуют в регуляции стрессовых реакций и снижают воспалительные процессы

22 июля 2026, 23:17, ИА Амител

Еда / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Еда помогает снизить стресс, влияя на мозг, уровень кортизола и способность нервной системы восстанавливаться, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью RT.

«Около 90% серотонина — нейромедиатора, отвечающего за наше спокойствие и хорошее настроение, — вырабатывается именно в желудочно-кишечном тракте», — отметила исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание".

Дианова объяснила, что быстрые углеводы дают временный прилив энергии и дофамина, но вскоре уровень сахара в крови падает, вызывая тревожность, раздражительность и усталость.

Врач предостерегла от строгих диет и нерегулярного питания, так как это может привести к дефициту глюкозы, который организм воспринимает как опасность, что вызывает тревогу.

«Фастфуд, трансжиры и переработанное мясо поддерживают хроническое системное воспаление <...> Чем выше маркеры воспаления в организме, тем выше риск развития депрессивных и тревожных расстройств», — поделилась эксперт.

По словам Диановой, микробиота кишечника влияет на настроение, вырабатывая серотонин, ГАМК и дофамин. В слизистой кишечника находится около 70–80% всех иммунных клеток тела.

Специалист отметила, что добавленный сахар вредит здоровой микробиоте, подавляя полезные бактерии и ослабляя иммунитет.

«Если микрофлора нарушена, производство этих веществ падает и человек становится уязвимым для тревоги», — пояснила диетолог.

Дианова перечислила вещества, помогающие справиться со стрессом: магний, витамины группы B, омега-3 жирные кислоты, триптофан, цинк, L-теанин, пребиотики и пробиотики.

Для уменьшения стресса она рекомендовала включать в рацион жирную морскую рыбу, темный шоколад (20–30 граммов в день с содержанием какао не менее 75%), гречку и овсянку длительной варки, ферментированные продукты, орехи, семена, яйца, зелень, овощи семейства крестоцветных, бананы и куркуму.

В периоды стресса Дианова советовала избегать алкоголя, большого количества кофеина, энергетиков, сладких газировок и продуктов со скрытым сахаром, таких как соусы, обезжиренные йогурты и пакетированные соки.