В чем опасность вяленой рыбы и консервов в жаркую погоду, рассказали в Роспотребнадзоре
Такая еда в летний сезон вызывает ботулизм
05 июля 2026, 20:05, ИА Амител
Консервы, килька / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Употребление домашней вяленой рыбы и консервов может привести к тяжелому отравлению — ботулизму, сообщает Роспотребнадзор по Алтайскому краю.
Что важно знать?
Источники риска — домашние герметично закрытые консервы, соления, копчения, вяленая рыба, особенно приготовленные без соблюдения правил. При жаре это отличная среда для размножения бактерий.
При первых признаках недомогания после употребления таких продуктов (головная боль, тошнота, рвота, нарушение зрения) нужно немедленно обратиться к врачу.
Как уберечься?
- Тщательно мойте продукты перед консервацией;
- используйте уксус или лимонную кислоту;
- стерилизуйте банки и крышки;
- открытые домашние консервы повторно обрабатывайте термически (15–20 минут) перед едой;
- свежую рыбу сразу потрошите и храните в холоде;
- не вакуумируйте мясные, рыбные, овощные продукты для удлинения их срока хранения;
- никогда не покупайте домашние консервы, копченую рыбу или мясо у случайных продавцов!
20:47:35 05-07-2026
Поймал рыбку в Оби - тут же жри, пока не отняли контролирующие органы!!!
05:44:42 06-07-2026
Это ещё про описторхоз, клонорхоз, ленточники не сказали