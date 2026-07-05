В чем опасность вяленой рыбы и консервов в жаркую погоду, рассказали в Роспотребнадзоре

Такая еда в летний сезон вызывает ботулизм

05 июля 2026, 20:05, ИА Амител

Консервы, килька / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Употребление домашней вяленой рыбы и консервов может привести к тяжелому отравлению — ботулизму, сообщает Роспотребнадзор по Алтайскому краю.

Что важно знать?

Источники риска — домашние герметично закрытые консервы, соления, копчения, вяленая рыба, особенно приготовленные без соблюдения правил. При жаре это отличная среда для размножения бактерий.

При первых признаках недомогания после употребления таких продуктов (головная боль, тошнота, рвота, нарушение зрения) нужно немедленно обратиться к врачу.

Как уберечься?