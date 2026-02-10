Главный онколог Алтайского края рассказал, какая еда может вызвать рак

Игорь Вихлянов советует отказаться от колбас, фастфуда, жареного мяса и картофеля

10 февраля 2026, 18:30, ИА Амител

Колбаса / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Главный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов рассказал, что к опасной пище относятся красное и переработанное мясо (колбасы, копчености), продукты с трансжирами (фастфуд, чипсы, соусы), а также жареные блюда, которые при высоких температурах образуют канцерогены — акриламид и бензопирен.

«Эти продукты заставляют клетки активно мутировать, а значит, провоцируют развитие рака, в первую очередь, опухолей желудка, кишечника, поджелудочной железы и печени», — пояснил врач в своем Telegram-канале.

Для профилактики онкологических заболеваний он рекомендует, чтобы половина дневного рациона состояла из овощей и фруктов, а четверть — из цельнозерновых круп (гречка, овсянка, перловка).

Эти продукты богаты клетчаткой, которая помогает выводить токсины. Сам онколог питается "просто": свекла, морковь, квашеная капуста, гречка. Важно и разнообразие: однообразное меню, как и переедание, повышает риски. Жареные блюда, по его совету, стоит есть не чаще одного-двух раз в месяц.