Главный онколог Алтайского края рассказал, какая еда может вызвать рак
Игорь Вихлянов советует отказаться от колбас, фастфуда, жареного мяса и картофеля
10 февраля 2026, 18:30, ИА Амител
Главный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов рассказал, что к опасной пище относятся красное и переработанное мясо (колбасы, копчености), продукты с трансжирами (фастфуд, чипсы, соусы), а также жареные блюда, которые при высоких температурах образуют канцерогены — акриламид и бензопирен.
«Эти продукты заставляют клетки активно мутировать, а значит, провоцируют развитие рака, в первую очередь, опухолей желудка, кишечника, поджелудочной железы и печени», — пояснил врач в своем Telegram-канале.
Для профилактики онкологических заболеваний он рекомендует, чтобы половина дневного рациона состояла из овощей и фруктов, а четверть — из цельнозерновых круп (гречка, овсянка, перловка).
Эти продукты богаты клетчаткой, которая помогает выводить токсины. Сам онколог питается "просто": свекла, морковь, квашеная капуста, гречка. Важно и разнообразие: однообразное меню, как и переедание, повышает риски. Жареные блюда, по его совету, стоит есть не чаще одного-двух раз в месяц.
18:33:56 10-02-2026
старая шарманка - чем позиция не доступнее, тем она вреднее
19:30:56 10-02-2026
Гость (18:33:56 10-02-2026) старая шарманка - чем позиция не доступнее, тем она вреднее...
Именно, а вместо физкультуры можно ходить на неоплачиваемую работу.
18:39:24 10-02-2026
"Сам онколог питается "просто": свекла, морковь, квашеная капуста, гречка"-------
Про огурцы промолчал.. Иначе бы ему их полну оппу напихали, несмотря на цену...
22:00:52 10-02-2026
Раньше не было никакого рака... Все новинки появившиеся в 20 веке так или иначе вызывают целый ряд болезней из которых наиболее серьезная вероятно рак. Таких новинок сотни (если не тысячи) - от бензопил до губной помады..
02:48:34 11-02-2026
Пареной репой можно еще питаться и не доживать до этого вашего рака. Просто мясо у нас теперь черт знает как выращено,молоко вовсе не молоко,овощи не овощи,ну и далее по списку. Делают хрючево из самых дешевых ингридиентов по ТУ,а не по госту. Пичкают дешманской химозой. Плюсом воздух состоит из пердежа машин с вырезанными катализаторами,из угольного смрада(а это тяжелые металлы),вода с хлорочкой,а то и с превышением пдк всего и вся
02:50:35 11-02-2026
А вообще есть смысл цепляться за жизнь то? Молодость и так проживете,а дальше за что боремся? Стоит ли всё это вечного поедания петрушки и незнания что такое вкусно поесть?
10:11:29 11-02-2026
Половина рациона из овощей и фруктов - это как? Каждый день есть капусту и яблоки? Да вы элементарно нормально заснуть не сможете, если будет чувство голода. Фрукты к слову повышают аппетит.