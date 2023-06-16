Организаторы скандального "Ветра Сибири" провели фестиваль в Екатеринбурге

Подготовка к "Ветру Сибири" уже началась

16 июня 2023, 07:55, ИА Амител

Рок-фестиваль "Кардиограмма" / Фото: группа рок-фестиваля "Кардиограмма" во "ВКонтакте"

Организаторы скандального фестиваля "Ветер Сибири", который в 2022 году не состоялся в Бийске и должен "отгреметь" в 2023 году в Новосибирске, успешно провели фестиваль "Кардиограмма в Екатеринбурге" в "Екатеринбург-Арене" с 10 по 11 июня. Теперь они начали подготовку к сибирскому мероприятию. Информация об этом есть в группе соцсети во "ВКонтакте".

"Фестиваль прошел успешно"

Директор обоих фестивалей Евгений Анциферов записал видеообращение, которое появилось в группе "Ветра Сибири" 14 июня. В нем он рассказал, что фестиваль "Кардиограмма" в Екатеринбурге прошел успешно и теперь "силы всей команды направлены на фестиваль "Ветер Сибири".

"В прошлом году он не смог состояться из-за ковидных ограничений, но я и моя команда сделают все, чтобы столь долгожданное событие как первый сибирский рок-фестиваль полностью оправдалось. С этого дня мы будем часто видеться в социальных сетях. И чтобы была обратная связь, я предлагаю присылать вопросы и предложения в нашу группу. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы и учесть все ваши пожелания. Ждем вас на площадке аэродрома Мочище в Новосибирске на первом сибирском международном рок-фестивале "Ветер Сибири", – пояснил Анциферов.

На "Кардиограмме" выступили рок-группы и исполнители Владимир Кузьмин, Гарик Сукачев, "Чиж & Co", Вадим Самойлов, Radio Tapok, Uma2rman, "Сурганова и оркестр", "Мураками", "Анимация", "Эпидемия", F. P. G., "Ундервуд" и "Гран-Куражъ", а также "КерамикА", STIGMATA, "Максим Свобода", "Обними Кита", Екатерина Яшникова и другие.

Для фестиваля на стадионе было смонтировано две сцены (вечерняя и дневная) и установлено световое, звуковое и видеооборудование. С мероприятия организаторы вели прямую трансляцию, которая опубликована в группах и "Кардиограммы", и "Ветра Сибири".

А "Ветер Сибири" состоится?

Организаторы заверяют, что "Ветер Сибири" точно состоится с 11 по 14 августа 2023 года на новосибирском аэродроме Мочище. Они уже начали к нему готовиться, сообщил amic.ru и пресс-секретарь "Ветра Сибири" Оксана Романенко.

На фестивале должны выступить Вадим Самойлов, Владимир Кузьмин, Павел Пиковский, "Найк Борзов", группы The Hatters, "Ария", "Чиж&Co", LASCALA, "Северный Флот", "Космонавтов нет", STIGMATA, "План Ломоносова", "Мукка", "Папин Олимпос", "Слот", "Ундервуд", "Казумкома", "Эпидемия", "Тринадцать карат", Casual, Motor-Roller, "Субкультура", F.P.G., 7Б, "Анимация", "Экспедиция Восход", "Модем", "Рви Меха" и другие группы.

При этом в афише за последнее время произошло несколько изменений. Так, в апреле 2023 года группу "Сплин" заменил коллектив The Hatters, а в июне организаторы объявили, что в фестивале не будет участвовать группа "Три дня дождя".

В Барнауле сейчас висят баннеры "Ветра Сибири", фестиваль активно рекламируется.

Сколько стоят билеты?

Билеты на фестиваль сейчас продаются. Входной билет на все три дня фестиваля в фан-зону стоит от 4,2 тысячи рублей. На трибуну можно пройти от 5,5 до 7 тысяч рублей. VIP-билет стоит 18 тысяч рублей. Отдельно можно приобрести место под палатку в палаточном городке, место на парковке для автомобилей и для автодомов.

Как "Ветер Сибири" стал скандальным фестивалем?

В 2022 году фестиваль "Ветер Сибири" должен был пройти на территории бийского аэропорта с 11 по 13 августа. Но 5 июля организаторы отменили мероприятие, сославшись на письмо из администрации Алтайского края. В нем со ссылкой на Роспотребнадзор рекомендовалось перенести фестиваль из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Покупатели билетов возмутились этим решением, потому что еще с 1 июля все ковидные ограничения в России были отменены.

Достоверность письма amic.ru тогда подтвердили в правительстве Алтайского края и в Роспотребнадзоре. Однако в пресс-службе администрации подчеркивали, что в письме была лишь рекомендация, а не требование отменить фестиваль. В пресс-службе Роспотребнадзора уверяли, что отправили эту рекомендацию еще до отмены ковидных запретов. Рок-группы также подтверждали amic.ru, что они должны были участвовать в фестивале.

Однако люди на организаторов ополчились по нескольким причинам. Во-первых, территорию бийского аэропорта никак не подготовили к фестивалю. За месяц до события там было только заросшее поле без каких-либо признаков благоустройства.

Во-вторых, на сайте мероприятия и на билетах не было ни четкой информации об организаторах, ни их телефонов, была лишь кнопка обратной связи и электронная почта. Корреспонденты amic.ru на связь с организаторами выйти не смогли.

В-третьих, музыкальные группы признавались amic.ru, что не до конца понимали, как будет проходить фестиваль.

Дальнейшее поведение организаторов также вызвало вопросы. Они закрыли группу и комментарии ко всем постам, а также отказались возвращать деньги за билеты. Людям предложили либо посетить фестиваль в 2023 году, либо обменять билет на ваучер, по которому можно сходить на фестиваль когда-нибудь в будущем. Тем же, кто обратится в суд, они угрожали издержками на сумму не менее 50 тысяч рублей.

Почувствовав себя обманутыми, покупатели билетов создали группу "Унесенные ветром Сибири" (сейчас она называется "Деньги на "Ветер Сибири"), в которой делились опытом по подаче заявлений в суд и в полицию, а также по возврату денег за билеты по технологии чарджбэка.