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Дмитрий Иосифов рассказал, сколько он получил за роль Буратино в советском фильме

По словам исполнителя, на те времена ему выплатили огромные деньги

18 августа 2023, 15:51, ИА Амител

Кадр из фильма "Приключения Буратино, 1976 год
Кадр из фильма "Приключения Буратино, 1976 год

Актер и режиссер Дмитрий Иосифов рассказал о том, сколько он получил за роль Буратино в советском фильме, который срежиссировал Леонид Нечаев. Его слова передает aif.ru.

По словам актера, приглашение на роль он получил, когда был самым обычным мальчиком из Минска, а за работу он получил огромные по тем временам деньги.

Иосифов отметил, что режиссер смог выбить для него самую большую детскую ставку - 100 рублей в месяц. С учетом съемок и постановочных тогдашний школьник получил 1200 рублей. 

Кино

Комментарии 4

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Олег

17:01:55 18-08-2023

Маловато за такой труд. Это очень тяжело для ребенка сниматься в таком кино. Минимальная зп в те времена(1975) была около 80 руб.

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Гость

17:43:15 18-08-2023

1200 руб это огромные деньги в те времена. На БАМе так получали горнопроходчики, а здесь радость сьемок и любовь народа, вместо комаров, холода и сырости на БАМе

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Гость

18:27:23 18-08-2023

Гость (17:43:15 18-08-2023) 1200 руб это огромные деньги в те времена. На БАМе так получ... В год? На БАМе 1200 р? Однако!

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Гость

19:59:36 18-08-2023

Гость (17:43:15 18-08-2023) 1200 руб это огромные деньги в те времена. На БАМе так получ... 100 р в месяц, это вовсе не огромные, даже в те времена.

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