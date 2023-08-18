Дмитрий Иосифов рассказал, сколько он получил за роль Буратино в советском фильме
По словам исполнителя, на те времена ему выплатили огромные деньги
18 августа 2023, 15:51, ИА Амител
Кадр из фильма "Приключения Буратино, 1976 год
Актер и режиссер Дмитрий Иосифов рассказал о том, сколько он получил за роль Буратино в советском фильме, который срежиссировал Леонид Нечаев. Его слова передает aif.ru.
По словам актера, приглашение на роль он получил, когда был самым обычным мальчиком из Минска, а за работу он получил огромные по тем временам деньги.
Иосифов отметил, что режиссер смог выбить для него самую большую детскую ставку - 100 рублей в месяц. С учетом съемок и постановочных тогдашний школьник получил 1200 рублей.
17:01:55 18-08-2023
Маловато за такой труд. Это очень тяжело для ребенка сниматься в таком кино. Минимальная зп в те времена(1975) была около 80 руб.
17:43:15 18-08-2023
1200 руб это огромные деньги в те времена. На БАМе так получали горнопроходчики, а здесь радость сьемок и любовь народа, вместо комаров, холода и сырости на БАМе
18:27:23 18-08-2023
Гость (17:43:15 18-08-2023) 1200 руб это огромные деньги в те времена. На БАМе так получ... В год? На БАМе 1200 р? Однако!
19:59:36 18-08-2023
Гость (17:43:15 18-08-2023) 1200 руб это огромные деньги в те времена. На БАМе так получ... 100 р в месяц, это вовсе не огромные, даже в те времена.