Дмитрий Иосифов рассказал, сколько он получил за роль Буратино в советском фильме

По словам исполнителя, на те времена ему выплатили огромные деньги

18 августа 2023, 15:51, ИА Амител

Кадр из фильма "Приключения Буратино, 1976 год

Актер и режиссер Дмитрий Иосифов рассказал о том, сколько он получил за роль Буратино в советском фильме, который срежиссировал Леонид Нечаев. Его слова передает aif.ru.

По словам актера, приглашение на роль он получил, когда был самым обычным мальчиком из Минска, а за работу он получил огромные по тем временам деньги.

Иосифов отметил, что режиссер смог выбить для него самую большую детскую ставку - 100 рублей в месяц. С учетом съемок и постановочных тогдашний школьник получил 1200 рублей.