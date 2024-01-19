До -16 градусов. О погоде в Алтайском крае 19 января
День пройдет без осадков, но в утренние часы местами образуется изморозь и туман
19 января 2024, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От -11 до -16 градусов ожидается в Алтайском крае днем 19 января. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
День пройдет без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
В Барнауле ожидается от -13 до -15 градусов. Без осадков. В утренние часы изморозь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
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