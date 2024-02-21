До -24. О погоде в Алтайском крае 21 февраля

На дорогах местами гололедица

21 февраля 2024, 06:01, ИА Амител

Березы в инее / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От -19 до -24 градусов ожидается в Алтайском крае днем в среду, 21 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

В Барнауле от -19 до -21 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.