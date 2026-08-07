До 187 тысяч рублей. Кому в Алтайском крае предлагают самые большие зарплаты

Сильнее всего за первое полугодие выросли предложения для специалистов в сфере добычи сырья

07 августа 2026, 10:33, ИА Амител

Большая зарплата / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае с начала 2026 года заметнее всего выросли зарплатные предложения в добывающей отрасли и сельском хозяйстве. При этом самые высокие суммы работодатели готовы платить вахтовикам — летом медианная предлагаемая зарплата для них достигла 187 тысяч рублей, выяснили аналитики hh.ru.

В целом по региону медианная зарплата, которую указывают работодатели в вакансиях, с начала года увеличилась на 7%. По итогам июля она составила 67,6 тысячи рублей.

Сильнее всего за первое полугодие выросли предложения для специалистов в сфере добычи сырья. Работодатели подняли их сразу на 83% — до 141 тысячи рублей. На втором месте оказалось сельское хозяйство, где показатель увеличился на 71% и достиг 166 тысяч рублей. Для обслуживающего персонала суммы в вакансиях выросли на треть — до 101,2 тысячи рублей.

Положительная динамика заметна и в других сферах. В строительстве и недвижимости работодатели стали предлагать на 20% больше — 114,5 тысячи рублей, в транспорте, логистике и перевозках — на 17% больше, до 131,7 тысячи. В сфере искусства, развлечений и массмедиа рост составил 16%, а медианная зарплата достигла 59,8 тысячи рублей.

Для рабочего персонала предложения увеличились на 12% — до 93,8 тысячи рублей. Такой же рост зафиксирован в производстве и сервисном обслуживании, где работодатели предлагают в среднем 89,2 тысячи. Зарплатные предложения для высшего и среднего менеджмента поднялись на 9%, до 112,3 тысячи рублей, а для административного персонала — на 8%, до 109,1 тысячи. Во всех перечисленных направлениях рост оказался выше среднего по Алтайскому краю.

Отдельная тенденция на рынке труда связана с подработкой. По сравнению с прошлым годом медианная зарплата в вакансиях с гибкой или неполной занятостью увеличилась сразу на 41%. Для полной занятости за тот же период рост составил лишь 5%.

Самые большие суммы при этом по-прежнему фигурируют в вакансиях с вахтовым графиком. Летом работодатели предлагали таким сотрудникам в среднем 187 тысяч рублей — на 4% больше, чем год назад.

Быстрее растет и стоимость труда специалистов, уже накопивших профессиональный опыт. За первое полугодие медианная предлагаемая зарплата для соискателей со стажем от трех до шести лет поднялась на 14% и достигла 140,7 тысячи рублей.