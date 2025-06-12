До +27. О погоде в Барнауле 12 июня
Осадков в краевой столице не ожидается
12 июня 2025, 06:00, ИА Амител
Фонтан в Барнауле / Фото: amic.ru
Днем 12 июня в Барнауле ожидается теплая погода, следует из прогноза сервиса "Яндекс Погода".
Утром температура составит +22 градуса. Днем потеплеет до +27, такая же температура продержится до вечера. Ночью похолодает до +20 градусов.
Осадков в городе не ожидается. Скорость ветра не превысит 3 м/с.
Ранее Роман Вильфанд пообещал жителям Алтайского края жару на семь градусов выше нормы.
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