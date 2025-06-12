До +27. О погоде в Барнауле 12 июня

Осадков в краевой столице не ожидается

12 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Фонтан в Барнауле / Фото: amic.ru

Днем 12 июня в Барнауле ожидается теплая погода, следует из прогноза сервиса "Яндекс Погода".

Утром температура составит +22 градуса. Днем потеплеет до +27, такая же температура продержится до вечера. Ночью похолодает до +20 градусов.

Осадков в городе не ожидается. Скорость ветра не превысит 3 м/с.

Ранее Роман Вильфанд пообещал жителям Алтайского края жару на семь градусов выше нормы.