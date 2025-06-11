Высокие температуры ожидаются и в других регионах России

11 июня 2025, 16:40, ИА Амител

Фото: Karunakar Mohanta / unsplash.com

Жара на 6–7 градусов выше нормы ожидается в Алтайском крае, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его данным, 13–15 июня столбики термометров будут показывать от 28 до 33 градусов.

В целом по стране температуры выше нормы в ближайшие дни будут преобладать в 15 регионах. Среди них Республика Алтай, Кузбасс и Новосибирская область.

Как ранее сообщили amic.ru в региональном Гидрометцентре, жаркая летняя погода продержится в Алтайском крае до середины июня.