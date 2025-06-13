До +28. О погоде в Барнауле 13 июня

Осадков не ожидается

13 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Huijae Lee / unsplash.com

Теплая погода ожидается в Барнауле 13 июня, следует из прогноза сервиса "Яндекс Погода".

Утром столбики термометров покажут +22 градуса. Днем потеплеет до +28, такая же температура продержится до вечера. Ночью вновь опустится до +22 градусов.

Осадков в краевой столице не ожидается. Скорость ветра в течение дня не превысит 4 м/с.

Ранее Роман Вильфанд пообещал жителям Алтайского края жару на семь градусов выше нормы.