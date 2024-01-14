НОВОСТИОбщество

До +6 градусов потеплеет в Алтайском крае 14 января

При этом в регионе будут снег, метели и сильнейший ветер

14 января 2024, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Теплая, ветреная и снежная погода установится в Алтайском крае днем 14 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит +1...+6 градусов, местами по западу похолодает до -4, а в Барнауле будет до +3 градусов.

Ожидается небольшой, местами умеренный обычный и мокрый снег. Также местами будут метели, гололедные явления и отложение мокрого снега.

Ветер подует северо-западный, 18-23 м/с, местами порывы со скоростью 25-30 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

23:57:31 14-01-2024

Зопа. В пять вечера было плюс два, а в одиннадцать - минус одиннадцать. Такого января за свои 57 лет не помню

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров