До +6 градусов потеплеет в Алтайском крае 14 января
При этом в регионе будут снег, метели и сильнейший ветер
14 января 2024, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Теплая, ветреная и снежная погода установится в Алтайском крае днем 14 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха составит +1...+6 градусов, местами по западу похолодает до -4, а в Барнауле будет до +3 градусов.
Ожидается небольшой, местами умеренный обычный и мокрый снег. Также местами будут метели, гололедные явления и отложение мокрого снега.
Ветер подует северо-западный, 18-23 м/с, местами порывы со скоростью 25-30 м/с.
23:57:31 14-01-2024
Зопа. В пять вечера было плюс два, а в одиннадцать - минус одиннадцать. Такого января за свои 57 лет не помню