До +6 градусов потеплеет в Алтайском крае 14 января

При этом в регионе будут снег, метели и сильнейший ветер

14 января 2024, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Теплая, ветреная и снежная погода установится в Алтайском крае днем 14 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит +1...+6 градусов, местами по западу похолодает до -4, а в Барнауле будет до +3 градусов.

Ожидается небольшой, местами умеренный обычный и мокрый снег. Также местами будут метели, гололедные явления и отложение мокрого снега.

Ветер подует северо-западный, 18-23 м/с, местами порывы со скоростью 25-30 м/с.