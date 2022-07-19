В Барнауле открыли ресторан с римской пиццей и осидзуси

Небольшой, но крайне интересный для нашего города ресторан GOR'DOST открыли в ТРЦ «Пионер». Тщательно подобранные позиции в меню, стильный интерьер, парящий огонь в центре зала и расслабляющая атмосфера — владельцы заведения стремились создать такое место, в которое хотели бы приходить сами. Они рассказали amic.ru, как рождалось это заведение и что оно представляет из себя сейчас.

ГОРячая ДОСТавка

Название многим барнаульцам уже знакомо: в 2021 году в Барнауле открылась доставка римской пиццы с нестандартным хрустящим пышным лёгким тестом прямоугольной формы. Её учредители Мария и Михаил хотели показать Барнаулу новое гастрономическое направление: оригинальная рецептура теста, премиальные ингредиенты, яркие сочетания вкусов: грибы-трюфельное масло, тайская креветка, лосось-нежный сыр, ростбиф с кунжутным соусом.

Название было придумано из сочетания слов «ГОРячаяДОСТавка». Оно же символизирует ГОРДОСТь за качество и вкус блюд, которое, по мнению создателей, всегда должно быть в приоритете.

В процессе работы Мария и Михаил поняли, что даже при очень быстрой доставке качество продукта все равно страдает, и приняли решение открыть точку с залом, чтобы можно было съесть пиццу прямо из печи. Также они хотели расширить меню, что было невозможно сделать на маленькой кухне в формате доставки.

Реализовать планы помогло знакомство и сотрудничество с такой же инициативной парой — Павлом и Екатериной. Объединившись, они стали работать над созданием ресторана на площадке ТРЦ «Пионер».

Фото: GOR'DOST

По мотивам путешествий

Учредители говорят, что собирали меню ресторана буквально по крупицам, основываясь на собственных вкусовых предпочтениях. Они старались создать в Барнауле место, где сами могли бы заказать свои любимые блюда, которые пробовали в многочисленных путешествиях по миру и крупнейшим городам России.

«У нас большой опыт путешествий и посещения различных ресторанов по всему миру, уж очень мы любим вкусно поесть и пробовать новое. Накопив гастрономический опыт, мы решили попробовать создать собственный ресторан, собрать в нем наши любимые блюда, в том исполнении как нравится нам самим. В данный момент мы сами являемся самыми преданными и постоянными клиентами своего заведения и с удовольствием едим тут почти каждый день», — рассказали Павел и Екатерина.

В ресторане можно заказать совершенно разные блюда со всего мира: римская пицца, крабовые котлетки, осидзуси (необычная разновидность суши) и многое другое. Объединяет все позиции только одно — все они невероятно вкусные.

У заведения современный стильный интерьер, который подойдёт как для романтического ужина, так и для бизнес-ланча или вечерней встречи с друзьями. Цены немного выше средних по городу, но, со слов учредителей, это обусловлено высоким качеством закупаемых ингредиентов. Средний чек в GOR'DOST — 1000-1200 рублей на человека за пару блюд и напиток.

Но для наших читателей есть приятный бонус: по промокоду «Амик» до 31 августа 2022 при заказе любой римской пиццы вы получите напиток в подарок.

Фото: GOR'DOST

Ресторан GOR'DOST

Адрес: пр. Ленина 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж

Режим работы: с 10:30 до 22:30, в пятницу и субботу до 23:30.

Забронировать стол: +7(964) 602-70-70

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