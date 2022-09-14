На Алтае так много опят, что грибники грузят их ковшом трактора

Читатель amic.ru Михаил поделился с редакцией видеороликом, на котором он запечатлел процесс доставки опят в ковше трактора-погрузчика. По словам мужчины, такой у них в Фирсово урожай грибов этой осенью.

В ролике нашего читателя видно, как по усадьбе сельского дома едет трактор, ковш которого набит опятами. Погрузчик подъезжает к двум разостланным на траве покрывалам и высыпает на них огромную кучу грибов.

Что будут делать с таким изобилием фирсовцы, Михаил не пояснил. Зато участница группы «Грибники Барнаула и Алтайского края» Светлана Разумова показала, как она готовит грибную икру из опят по «старорусскому рецепту» — в огромном казане на улице, так как дома из такого огромного количества грибов её приготовить просто невозможно.

Напомним, что ранее amic.ru рассказывал, где можно найти опята под Барнаулом и как правильно собирать грибы.