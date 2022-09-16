В Барнауле выбрали лучших художников выставки «Арт-Алтай — 2021». Экспозиция, посвящённая юбилею региона, ещё идёт, но имена лауреатов это года уже известны. Это Лариса Пастушкова (за картину «Я Русская»), Сергей Пергаев (витраж «Ароматы лета») и Наталья Плохих (картина «Романтик»), сообщили amic.ru в алтайской организации Союза художников России.

Дипломантами стали Сергей Боженко (графическая серия портретов), Александр Емельянов (картины «По воду» и «Святочные гуляния»), Ольга Срданович (картина «Лето»), Ирина Щетинина (портреты «Звёздные миры Леопольда Цесюлевича» и «Портрет писателя Анатолия Кирилина») и другие. Всего на выставке было представлено 250 работ от 100 алтайских художников.

Фото: выставка «Арт-Алтай — 2021»

В этом году экспозиция приурочена к 85-летию региона, поэтому немало работ творцы посвятили родному краю. Одинаково широко представлены живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство и дизайн, но всё же, как отмечают эксперты, больше, чем обычно, здесь графических работ.

Выставка стала срезом художественной жизни региона: здесь представлены работы, созданные по итогам краевых пленэров, которые прошли в 2022 году в Павловске, Косихе, Колывани, Сростках. Также на «Арт-Алтае» можно найти полотна, ставшие результатом большого проекта по целенаправленному комплектованию музейных фондов портретами известных алтайских литераторов.

На экспозиции также обсудили будущие проекты, связанные с празднованием 150-летия со дня рождения Николая Рериха, которое будут отмечать в 2024 году.

Увидеть работы, представленные на выставке «Арт-Алтай», можно до 25 сентября по адресу: пр. Ленина, 111.