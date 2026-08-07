Сейчас звери на карантине

07 августа 2026, 17:50, ИА Амител

В барнаульском зоопарке появились новые обитатели — два пушистых лемура.

Животные приехали из Тульского областного экзотариума. Одному лемуру два года, а другому — три, рассказали в соцсетях зоосада.

Сейчас животные находятся на карантине, что является обязательным этапом для адаптации и контроля состояния здоровья.