Два очаровательных лемура из Тулы поселились в барнаульском зоопарке
Сейчас звери на карантине
07 августа 2026, 17:50, ИА Амител
В барнаульском зоопарке появились новые обитатели — два пушистых лемура.
Животные приехали из Тульского областного экзотариума. Одному лемуру два года, а другому — три, рассказали в соцсетях зоосада.
Сейчас животные находятся на карантине, что является обязательным этапом для адаптации и контроля состояния здоровья.
«После завершения карантинного периода планируется совместное размещение с нашим лемуром Тошей в специально оборудованном вольере», — сказано в сообщении.
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