Движение затруднено. Жесткое ДТП произошло в Рубцовске

10 февраля 2026, 08:41, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске произошла серьезная авария, из-за которой затруднено движение транспорта. О ДТП на пересечении улицы Оросительной и Угловского тракта сообщила участница Telegram-канала "Инцидент Рубцовск" Анастасия.

Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется.

