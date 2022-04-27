На Алтае будут выпускать двигатели для челябинских тракторов
В будущем производство комплектующих двигателей АМЗ может расположиться непосредственно на территории челябинского завода
Гендиректор Алтайского моторостроительного завода Александр Попов и руководство компании «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») обсудили варианты сотрудничества между предприятиями. Об этом сообщает пресс-служба Минпромэнерго Алтайского края.
Руководители компаний обсудили очерёдность выпуска основных деталей двигателей АМЗ для челябинского производителя тракторов. На первом этапе АМЗ будет производить детали шестицилиндрового двигателя: блок двигателя, головку блока и шатуны. Затем планируется освоение коленчатого и распределительного валов, а после этого — топливной аппаратуры.
Кроме того, руководители компаний рассмотрели реализацию инвестпроекта, который подразумевает, что производство комплектующих двигателей АМЗ будет проходить непосредственно в Челябинске.
В середине апреля руководство Челябинского тракторного завода заявляло о заинтересованности в заказах по изготовлению комплектующих алтайских двигателей.
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