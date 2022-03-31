Автомобильные шины в Барнауле с начала года подорожали на 40%. Об этом «Толку» рассказали представители сферы автомобильных шин и дисков.

Руководитель отдела маркетинга компании «Подкова» Анастасия Кононенко рассказала о том, что два года цены на шиномонтаж держались, но в конце февраля их всё-таки пришлось поднять на 10%.

Стоимость штампованных дисков в магазинах города держится на одном уровне, а литые диски уже начали дорожать. Пока цены приросли на 5-7% в зависимости от бренда.

При этом шины в цене растут стремительно. С начала года самые ходовые модели подорожали на 40%. Цена на некоторые экземпляры возросла до шести тысяч рублей.

Продавцы отмечают, что в начале марта многие люди уже закупили резину, чтобы «переобуться», но сейчас магазины ждут поток тех, кто копил и откладывал покупку.