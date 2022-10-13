Треть доходов получают 10% богатейших россиян. Росстат впервые рассказал о неравенстве

По итогам второго квартала 2022 года на долю 10% самых обеспеченных россиян приходилось 30% денежных доходов населения, сообщает РБК. Такие данные следуют из оценки доходов по 10-процентным группам, впервые опубликованной Росстатом.

Кстати, денежные доходы населения России во втором квартале 2022 года составили 19,4 трлн рублей.

«В руках 10% беднейших граждан концентрировалось только 2% общих доходов», — отмечает издание.

В апреле-июне средний доход наиболее обеспеченных россиян достигал 132,92 тыс. рублей. Это в 15 раз выше, чем средний доход в беднейшей группе, который составил 8,86 тыс. рублей — это на 40% ниже прожиточного минимума в размере 13,9 тыс. рублей.

В Росстате пояснили, что переход к 10-процентной разбивке нужен для того, чтобы более конкретно видеть ситуацию с доходами в малообеспеченных группах.

По итогам второго квартала к бедным отнесли 12,1% россиян — это 17,6 млн человек с доходом ниже прожиточного минимума.