В Алтайском крае продолжает дорожать сливочное масло

В Алтайском крае продолжают расти цены на сливочное масло. Так, если 4 февраля средняя стоимость сливочного масла составляла 667 рублей за килограмм, то на 1 апреля этот показатель вырос до 688 рублей, говорится в сообщении Алтайкрайстата.

Наиболее высокая цена отмечается в Бийске — 720 рублей за килограмм. Самая низкая — 673 рубля за килограмм — в Барнауле. При этом в феврале самое дорогое масло было в Рубцовске — 653 рубля за килограмм, тогда как самое дешёвое также в Барнауле — 623 рубля за килограмм.

Ранее алтайские производители объясняли рост цен подорожанием сырья и упаковки. Стоимость гофротары для упаковки масла за 2021 год выросла на 46,8%.