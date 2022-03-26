ВЭБ. РФ: в условиях санкций доходы россиян упадут на 12% в 2022 году

В условиях комплексных санкций уровень безработицы в России увеличится до 6,2% в 2022 году, а снижение реальных располагаемых доходов населения составит 12%. Такие прогнозы содержатся в докладе о мерах социальной политики, разработанном Институтом исследований и экспертизы ВЭБ. РФ, пишет РБК.



Инфляцию экономисты института развития ожидают на уровне 19,3% к концу 2022 года. Этот прогноз в целом соответствует оценке аналитиков в рамках опроса ЦБ, они ждут инфляцию на уровне 20%. На фоне санкционного давления темпы роста цен уже по состоянию на 18 марта разогнались до 14,5% годовых, сообщало Минэкономразвития. К декабрю 2023 года институт ВЭБ. РФ прогнозирует снижение показателя до уровня 5,3%, в декабре 2024-го — до 4,1%.



Также авторы сформировали предложения, ориентированные на решение «срочных критических задач, появившихся в результате действия ограничений, наложенных западными странами».

«По нашей оценке, применение предложенных мер сможет смягчить снижение располагаемых доходов до 10% и сократить уровень безработицы до 6% к концу 2022 года», — пояснила руководитель направления «человеческий капитал» института Раиса Лукьяненко.