До приговора улыбалась. Как прошел суд над экс-главой "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной
Бывшего руководителя агентства недвижимости судили за хищение более 121,3 млн рублей у клиентов
21 августа 2025, 10:45, ИА Амител
Суд над экс-главой "Жилфонда Барнаул" Людмилой Авдюхиной / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В четверг, 21 августа, Индустриальный районный суд Барнаула приговорил экс-главу "Жилфонда Барнаул" Людмилу Авдюхину к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафовал на 800 тысяч рублей.
Ранее в своем последнем слове Авдюхина заявила, что она не согласна с обвинением в мошенничестве, поскольку "была честным руководителем и порой ее за это даже не любили".
10:58:57 21-08-2025
к семи годам лишения свободы -- ну более менее, наверное обжалует. Надо было не в Аргентину
14:37:10 21-08-2025
Гость (10:58:57 21-08-2025) к семи годам лишения свободы -- ну более менее, наверное обж... Людмилу Авдюхину приговорили к семи годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей. Ну 2 года и УДО. а 800 тыс))) копейки. потом укатит назад в пальмы на виллу и делов
12:47:33 21-08-2025
Выйдет по УДО через три года, а на 120 лямов в это время накапают проценты.
И в Аргентину, с чистой совестью.
Её куда кстати, в Шипуново?
13:31:54 21-08-2025
Где миллионы?
14:37:39 21-08-2025
Гость (13:31:54 21-08-2025) Где миллионы?... где нада. за бугром там недвига бизнес и пр
16:17:59 21-08-2025
Гость (13:31:54 21-08-2025) Где миллионы?... А Вам зачем?)
15:15:07 21-08-2025
Теперь на зоне в телогреечке, вертухаям улыбаться будет.)))
18:43:24 21-08-2025
Гость (15:15:07 21-08-2025) Теперь на зоне в телогреечке, вертухаям улыбаться будет.)))... С такими бабками вертухаи сами будут ей воздушные поцелуи посылать с вышек. Авось мол...
16:18:56 21-08-2025
ООО «Жилфонд Барнаул» в начале 2023 года полностью компенсировало убытки клиентов агентства, понесённые вследствие мошеннических действий Авдюхиной
21:21:04 21-08-2025
Жилфонд (16:18:56 21-08-2025) ООО «Жилфонд Барнаул» в начале 2023 года полностью компенсир... Если бы компенсировал , 7 лет бы не дали. Или Жилфонд судится с Авдюхиной, что кинула контору?
02:53:59 29-08-2025
Гость (21:21:04 21-08-2025) Если бы компенсировал , 7 лет бы не дали. Или Жилфонд судитс... Наемный директор украл, учредитель возместил клиентам. Удивительно, что с Аргентины привезли.
06:08:52 22-08-2025
Жилфонд (16:18:56 21-08-2025) ООО «Жилфонд Барнаул» в начале 2023 года полностью компенсир... Интересно,а где "Жилфонд" взял деньги на компенсацию? Кредит в банке?
09:42:30 22-08-2025
Жилфонд (16:18:56 21-08-2025) ООО «Жилфонд Барнаул» в начале 2023 года полностью компенсир... Врать это вы горазды
11:30:48 18-09-2025
Гость (09:42:30 22-08-2025) Врать это вы горазды... Риэлторам нет веры.