До приговора улыбалась. Как прошел суд над экс-главой "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной

Бывшего руководителя агентства недвижимости судили за хищение более 121,3 млн рублей у клиентов

21 августа 2025, 10:45, ИА Амител

Суд над экс-главой "Жилфонда Барнаул" Людмилой Авдюхиной / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В четверг, 21 августа, Индустриальный районный суд Барнаула приговорил экс-главу "Жилфонда Барнаул" Людмилу Авдюхину к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафовал на 800 тысяч рублей.

Ранее в своем последнем слове Авдюхина заявила, что она не согласна с обвинением в мошенничестве, поскольку "была честным руководителем и порой ее за это даже не любили".