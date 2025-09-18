НОВОСТИОбщество

Приговор экс-главе "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной намерены оспорить в суде

Людмилу Авдюхину приговорили к семи годам колонии общего режима за многомиллионное мошенничество

18 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru
Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru

Прокуратура намерена обжаловать приговор бывшему директору агентства недвижимости "Жилфонд Барнаул" Людмиле Авдюхиной, осужденной в августе к семи годам лишения свободы за многомиллионное мошенничество. Об этом свидетельствуют данные картотеки Индустриального районного суда Барнаула, пишет "МК Барнаул".

Как уточняется, в начале сентября в суд поступило два апелляционных представления прокуратуры, зарегистрированные 4 и 15 сентября. Подробности требований пока неизвестны, но, вероятно, сторона обвинения намерена настаивать на более строгом наказании, поскольку в ходе процесса гособвинитель просил назначить Авдюхиной 11 лет колонии общего режима.

Жалобу также подал представитель одного из потерпевших, однако его имя не раскрывается. Материалы дела пока не переданы в Алтайский краевой суд, и дата рассмотрения апелляции не назначена.

Напомним, Авдюхину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие и суд установили, что она под разными предлогами – при сделках с недвижимостью, заключении договоров займов и инвестиционных соглашений – брала у клиентов и знакомых крупные суммы "на хранение". Общий ущерб превысил 121 млн рублей, пострадавшими признаны более 30 человек.

В декабре 2022 года Авдюхина вместе с семьей покинула Россию и больше года скрывалась за границей. В начале 2024-го ее задержали в Аргентине, после чего экстрадировали на родину, где она предстала перед судом.

5

11:36:03 18-09-2025

Мало дали.
За такое надо пожизненное выписывать.
Кидать людей на такие суммы - может даже и вышку.

Гость

12:17:18 18-09-2025

Ведь было все, живи себе в удовольствие, далеко не бедное положение. Или все таки чего то не хватало?? авантюризма? мозгов если только...

Гость

12:51:05 18-09-2025

а где муж ейный ? куда пропал ?

Гость

16:02:54 18-09-2025

Гость (12:51:05 18-09-2025) а где муж ейный ? куда пропал ? ... Муж живет в Москве, работает в инвестиционной компании )

Гость

13:04:26 18-09-2025

Добавить, по хорошему бы надо!

