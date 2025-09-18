Приговор экс-главе "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной намерены оспорить в суде

Людмилу Авдюхину приговорили к семи годам колонии общего режима за многомиллионное мошенничество

18 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru

Прокуратура намерена обжаловать приговор бывшему директору агентства недвижимости "Жилфонд Барнаул" Людмиле Авдюхиной, осужденной в августе к семи годам лишения свободы за многомиллионное мошенничество. Об этом свидетельствуют данные картотеки Индустриального районного суда Барнаула, пишет "МК Барнаул".

Как уточняется, в начале сентября в суд поступило два апелляционных представления прокуратуры, зарегистрированные 4 и 15 сентября. Подробности требований пока неизвестны, но, вероятно, сторона обвинения намерена настаивать на более строгом наказании, поскольку в ходе процесса гособвинитель просил назначить Авдюхиной 11 лет колонии общего режима.

Жалобу также подал представитель одного из потерпевших, однако его имя не раскрывается. Материалы дела пока не переданы в Алтайский краевой суд, и дата рассмотрения апелляции не назначена.

Напомним, Авдюхину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие и суд установили, что она под разными предлогами – при сделках с недвижимостью, заключении договоров займов и инвестиционных соглашений – брала у клиентов и знакомых крупные суммы "на хранение". Общий ущерб превысил 121 млн рублей, пострадавшими признаны более 30 человек.

В декабре 2022 года Авдюхина вместе с семьей покинула Россию и больше года скрывалась за границей. В начале 2024-го ее задержали в Аргентине, после чего экстрадировали на родину, где она предстала перед судом.