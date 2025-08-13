Экс-глава "Жилфонда Барнаул" Авдюхина заявила, что "обвинение в мошенничестве — ужасное"

В суде в своем последнем слове она также подчеркнула, что ее не любили за честность

13 августа 2025, 17:00, ИА Амител

Экс-директор "Жилфонда Барнаул" Людмила Авдюхина в среду, 13 августа, в своем последнем слове на заседании суда заявила, что не считает себя мошенницей.

"По-человечески я могу сказать, что для меня обвинение в том, что я мошенница – оно ужасное. Оно не соответствует... я не могла и не могу, для меня это невозможно. Я всегда гордилась тем, что выполняю свои обязательства честно и порядочно, всегда требовала этого от других. Порой меня за это даже не любили. Я была строгим руководителем, но я была честным руководителем. По факту мошенничества... не знаю, мне даже трудно осознать, что мне предъявляется такое», – сказала Авдюхина.

Она подчеркнула, что хотела бы поговорить честно о том, за что ее судят, но, к сожалению, не может этого сделать:

«Да, я действительно не могу пояснить некоторые моменты, но у меня действительно есть на это серьезные основания. Серьезные основания. Мне бы очень хотелось об этом поговорить, но пока я здесь, наверное, я не смогу никогда об этом поговорить честно, к сожалению. Вот, наверное, как-то так».

Напомним, прокурор запросил для Авдюхиной девять лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Ее обвиняют в хищении более 121,3 млн рублей у клиентов агентства недвижимости.

Авдюхина утверждает, что не занималась мошенничеством и попала под уголовное дело якобы из-за незнания юридической стороны своей работы, вину она отрицает.

По версии следствия, с 15 марта по 15 декабря 2022 года Авдюхина похитила деньги, которые брала у клиентов по так называемым договорам хранения для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Ранее amic.ru подробно рассказал об этой "схеме".

После, как утверждает следствие, Авдюхина вместе с мужем, дочерью и свекровью поехала в Сочи, потом в Москву, Стамбул и Дубай, а затем – в аргентинский Буэнос-Айрес. Авдюхину объявили в международный розыск, в январе 2024 года Интерпол ее задержал, а в апреле 2024-го доставили в Барнаул.