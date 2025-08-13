Экс-глава "Жилфонда Барнаул" Авдюхина заявила, что "обвинение в мошенничестве — ужасное"
В суде в своем последнем слове она также подчеркнула, что ее не любили за честность
13 августа 2025, 17:00, ИА Амител
Экс-директор "Жилфонда Барнаул" Людмила Авдюхина в среду, 13 августа, в своем последнем слове на заседании суда заявила, что не считает себя мошенницей.
"По-человечески я могу сказать, что для меня обвинение в том, что я мошенница – оно ужасное. Оно не соответствует... я не могла и не могу, для меня это невозможно. Я всегда гордилась тем, что выполняю свои обязательства честно и порядочно, всегда требовала этого от других. Порой меня за это даже не любили. Я была строгим руководителем, но я была честным руководителем. По факту мошенничества... не знаю, мне даже трудно осознать, что мне предъявляется такое», – сказала Авдюхина.
Она подчеркнула, что хотела бы поговорить честно о том, за что ее судят, но, к сожалению, не может этого сделать:
«Да, я действительно не могу пояснить некоторые моменты, но у меня действительно есть на это серьезные основания. Серьезные основания. Мне бы очень хотелось об этом поговорить, но пока я здесь, наверное, я не смогу никогда об этом поговорить честно, к сожалению. Вот, наверное, как-то так».
Напомним, прокурор запросил для Авдюхиной девять лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Ее обвиняют в хищении более 121,3 млн рублей у клиентов агентства недвижимости.
Авдюхина утверждает, что не занималась мошенничеством и попала под уголовное дело якобы из-за незнания юридической стороны своей работы, вину она отрицает.
По версии следствия, с 15 марта по 15 декабря 2022 года Авдюхина похитила деньги, которые брала у клиентов по так называемым договорам хранения для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Ранее amic.ru подробно рассказал об этой "схеме".
После, как утверждает следствие, Авдюхина вместе с мужем, дочерью и свекровью поехала в Сочи, потом в Москву, Стамбул и Дубай, а затем – в аргентинский Буэнос-Айрес. Авдюхину объявили в международный розыск, в январе 2024 года Интерпол ее задержал, а в апреле 2024-го доставили в Барнаул.
17:15:52 13-08-2025
120 лямов утащить ей одной никто бы из паханов не позволил. Разменяли девку.
17:40:47 13-08-2025
Хочется пожелать этой воровке следующее: "Бери ношу по себе, что б не падать при ходьбе"
18:24:37 13-08-2025
Авдюхина ещё вернется, когда её забудут, и удивит всех своей честностью...
18:28:33 13-08-2025
Штраф 800 тыр из украденных 121 ляма - мелочь. 9 лет колонии - хорошо, если отсидит 4. Денюжки дождуться. Мужа не посодют. Чем не сладкая жизнь?
20:50:17 13-08-2025
Гость (18:28:33 13-08-2025) Штраф 800 тыр из украденных 121 ляма - мелочь. 9 лет колони... 2 года с учетом отсидки сейчас в СИЗО и потом снова Аргентина! скорее в приют всей шушеры планеты
18:38:49 13-08-2025
«Она, конечно, виновата, но она не виновата»....
19:40:50 13-08-2025
Ни авдюхина ни следствие ни жилфонд так и не ответили на вопрос куда деньги делись. Понятно что там намного меньше чем 121 млн. В суде стало известно что на эти деньги покупались квартиры на работников жилфонда, а что с ними стало дальше почему-то не выяснили. Может они до сих пор на них, а если продали то куда деньги дели. Авдюхина тумана напускает, жилфонд говорит что не занимался такой деятельностью, хотя факты озвученные в суде говорят об обратном, следствие говорит что просто она все украла. В общем до истины пока так и не докопались, кроме того что Авдюхина зачем-то отдала просто так больше 20 млн Пограну
20:32:35 13-08-2025
За не честность её не любили, и последнее слово, тому подтверждение, акула была на рынке недвижимости, не говорила, а пела.
А тут когда речь о её судьбе и судьбе ребёнка, что то там сказать в свою защиту не может, так как что то ей не позволяет, лучше сидеть и дите своё не жалеть, уж ей поверьте. Очередная работа на публику, столько горя принесла, бессонных ночей, всем кто с ней столкнулся, и клиентам и агентам, кто принял удар на себя, после её исчезновения с деньгами, ни кого не пощадила, особенно своих подчинённых, обычных людей крыши над головой лишила, спасибо компании, восстановили репутацию свою и возместили ущерб клиентам компании