Дело экс-главы "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной поступило в краевой суд для пересмотра

В августе 2025 года Авдюхина получила семь лет колонии за мошенничество в особо крупном размере

24 октября 2025, 14:20, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru

Уголовное дело экс-главы "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной, которую в августе 2025 года приговорили к семи годам колонии за особо крупное мошенничество, поступило в Алтайский краевой суд. Там рассмотрят две жалобы на решение первой инстанции. Информация об этом есть на сайте суда.

Согласно информации на интернет-ресурсе, дело поступило в суд 24 октября. Заседание по нему пока не назначено, сообщили amic.ru в краевом суде. Однако дату рассмотрения жалоб должны определить в ближайшее время, отметили там.

В картотеке дела Индустриального района, который вынес приговор Авдюхиной, видно, что апелляции подали прокурор и представитель потерпевшего. Вероятно, они будут требовать ужесточения наказания для Авдюхиной, так как гособвинитель просила дать Авдюхиной девять лет колонии строгого режима – на два года больше, чем она в итоге получила.

Напомним, Людмилу Авдюхину признали виновной по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Индустриальный районный суд назначил ей семь лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что Авдюхина с 15 марта по 15 декабря 2022 года похитила более 121,3 млн рублей у 31 жителя Алтайского края. Деньги она брала по так называемым договорам хранения для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Подробнее о ее "схеме" можно прочитать здесь. Следствие установило, что после хищения денег Авдюхина уехала с мужем, дочерью и свекровью сначала в Сочи, потом в Москву, Стамбул и Дубай, а затем – в аргентинский Буэнос-Айрес. Ее объявили в международный розыск, в январе 2024 года Интерпол задержал экс-директора "Жилфонда Барнаул", а в апреле 2024 года Авдюхину доставили в Барнаул, где посадили в СИЗО. В сентябре 2024 года Людмилу Авдюхину начали судить.