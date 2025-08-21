Экс-глава "Жилфонда Барнаул" Авдюхина получила семь лет лишения свободы за мошенничество

Приговор она заслушала очень внимательно и с недовольством, но в какой-то момент очень удивилась

21 августа 2025, 10:27, ИА Амител

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Индустриальный районный суд Барнаула приговорил экс-главу "Жилфонда Барнаул" Людмилу Авдюхину к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по ч.4.ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает корреспондент amic.ru.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком семь лет со штрафом в сумме 800 тысяч рублей. Наказание отбывать в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть ей в срок отбытого наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей в период со 2 января 2024 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима», – зачитала судья.

Адвокат Авдюхиной Николай Городилов в разговоре с журналистом amic.ru отметил, что пока он не знает, будет ли сторона защиты подавать апелляцию на приговор – сначала ему нужно изучить полный текст решения суда и встретиться с Авдюхиной, чтобы обсудить дальнейшие действия.

В своем последнем слове Авдюхина заявила, что обвинение в мошенничестве – ужасное, поскольку "она была честным руководителем и выполняла свои обязательства честно". Как отметила подсудимая, порой ее за это "даже не любили".

Адвокат Николай Городилов попросил суд оправдать свою подзащитную. Он указал на то, что умысла в ее действиях не было и осуждать ее за мошенничество неправильно.

Напомним, Авдюхину обвиняют в хищении более 121,3 млн рублей у клиентов агентства недвижимости. Прокурор запросил для Авдюхиной девять лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей.

Авдюхина утверждает, что не занималась мошенничеством и попала под уголовное дело якобы из-за незнания юридической стороны своей работы, вину она отрицает.

За что судят Авдюхину?

По версии следствия, с 15 марта по 15 декабря 2022 года Авдюхина похитила деньги, которые брала у клиентов по так называемым договорам хранения для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Ранее amic.ru подробно рассказал об этой "схеме".

После, как утверждает следствие, Авдюхина вместе с мужем, дочерью и свекровью поехала в Сочи, потом в Москву, Стамбул и Дубай, а затем – в аргентинский Буэнос-Айрес. Авдюхину объявили в международный розыск, в январе 2024 года Интерпол ее задержал, а в апреле доставили в Барнаул.