Экс-глава "Жилфонда Барнаул" Авдюхина получила семь лет лишения свободы за мошенничество
Приговор она заслушала очень внимательно и с недовольством, но в какой-то момент очень удивилась
21 августа 2025, 10:27, ИА Амител
Индустриальный районный суд Барнаула приговорил экс-главу "Жилфонда Барнаул" Людмилу Авдюхину к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по ч.4.ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает корреспондент amic.ru.
«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком семь лет со штрафом в сумме 800 тысяч рублей. Наказание отбывать в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть ей в срок отбытого наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей в период со 2 января 2024 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима», – зачитала судья.
Адвокат Авдюхиной Николай Городилов в разговоре с журналистом amic.ru отметил, что пока он не знает, будет ли сторона защиты подавать апелляцию на приговор – сначала ему нужно изучить полный текст решения суда и встретиться с Авдюхиной, чтобы обсудить дальнейшие действия.
В своем последнем слове Авдюхина заявила, что обвинение в мошенничестве – ужасное, поскольку "она была честным руководителем и выполняла свои обязательства честно". Как отметила подсудимая, порой ее за это "даже не любили".
Адвокат Николай Городилов попросил суд оправдать свою подзащитную. Он указал на то, что умысла в ее действиях не было и осуждать ее за мошенничество неправильно.
Напомним, Авдюхину обвиняют в хищении более 121,3 млн рублей у клиентов агентства недвижимости. Прокурор запросил для Авдюхиной девять лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей.
Авдюхина утверждает, что не занималась мошенничеством и попала под уголовное дело якобы из-за незнания юридической стороны своей работы, вину она отрицает.
За что судят Авдюхину?
По версии следствия, с 15 марта по 15 декабря 2022 года Авдюхина похитила деньги, которые брала у клиентов по так называемым договорам хранения для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Ранее amic.ru подробно рассказал об этой "схеме".
После, как утверждает следствие, Авдюхина вместе с мужем, дочерью и свекровью поехала в Сочи, потом в Москву, Стамбул и Дубай, а затем – в аргентинский Буэнос-Айрес. Авдюхину объявили в международный розыск, в январе 2024 года Интерпол ее задержал, а в апреле доставили в Барнаул.
10:37:10 21-08-2025
Нормально. В худшем случае через полтора года выйдет по УДО, в лучшем ещё раньше. И можно будет 2 млн. долларов тратить на законных основаниях.
11:50:17 21-08-2025
Гость (10:37:10 21-08-2025) Нормально. В худшем случае через полтора года выйдет по УДО,... особо тяжкое удо по отбытия двух третей наказания
13:22:29 21-08-2025
Гость (11:50:17 21-08-2025) особо тяжкое удо по отбытия двух третей наказания... с чего бы особо тяжкое то? тяжкое, да, половина срока. но с учетом содержания под стражей до суда почти 2.5 года зачли. То есть через годик плюс минус может на УДО подаваться.
12:15:43 21-08-2025
Гость (10:37:10 21-08-2025) Нормально. В худшем случае через полтора года выйдет по УДО,... да кто ей даст то? )
14:39:18 21-08-2025
Гость (12:15:43 21-08-2025) да кто ей даст то? ) ... по закону работают. при чем тут "кто". закон есть такой, вот и всё
14:29:52 21-08-2025
Гость (10:37:10 21-08-2025) Нормально. В худшем случае через полтора года выйдет по УДО,... учитесь господа))) ловкость рук и никакого машенничества. Поэтому она и довольная на фото. Урвала бабки.
08:08:13 28-08-2025
Гость (10:37:10 21-08-2025) Нормально. В худшем случае через полтора года выйдет по УДО,... Два миллиона долларов Прокуратура на законных основаниях в доход государства обратит. Не для колонии же из Аргентины везли
10:40:03 21-08-2025
за 1,4 млн/месяц чалится.
как тут не вспомнить антибиотика и его рассуждения про вагоны и велосипеды
10:40:38 21-08-2025
Шикарный приговор 7 лет - не о чём.
Выйдет через пару лет. И за старое возьмётся.
10:41:04 21-08-2025
121/7= по 17 млн за год отсидки, по 1,5 млн в месяц.
Просто цифры.
12:05:19 21-08-2025
Гость (10:41:04 21-08-2025) 121/7= по 17 млн за год отсидки, по 1,5 млн в месяц.Прос... Да, как на вахту завербовалась. Только годы жизни, ребёнок , это невозвратно.Да и деньги эти к тому времени будут потрачены другим, скорее всего. Чего человеку не жилось...
14:41:46 21-08-2025
Гость (12:05:19 21-08-2025) Да, как на вахту завербовалась. Только годы жизни, ребёнок ... ничо страшного. у ее ребенка будет 2 млн долларов. а у вашего нет
11:08:50 21-08-2025
Правильно ли я понимаю, что теперь потерпевшие подадут гражданские иски и ей присудят возместить сумму похищенного? Или этого не будет?
12:01:10 21-08-2025
гость (11:08:50 21-08-2025) Правильно ли я понимаю, что теперь потерпевшие подадут гражд... Известно, что Жилфонд выплатил клиентам из своих средств ещё до её ареста. Так, что Жилфонд тоже потерпевшая сторона
12:47:32 21-08-2025
Гость (12:01:10 21-08-2025) Известно, что Жилфонд выплатил клиентам из своих средств ещё... нет не известно, выплатил не всем, судятся и банкротятся теперь. А вот то что схему создал по приему денег по договорам хранения-это в суде стало известно.
11:20:39 21-08-2025
Ничего не понял из приговора. А все наворованные денежки у неё останутся чтоли?
То есть она скоро выйдет на свободу молодой и богатой?
12:32:20 21-08-2025
- (11:20:39 21-08-2025) Ничего не понял из приговора. А все наворованные денежки у н... Тут по сути вина не доказана, деньги не найдены
12:52:30 21-08-2025
Гость (12:32:20 21-08-2025) Тут по сути вина не доказана, деньги не найдены ... Деньги не труп, когда говорят, " нету тела, нету дела". Для доказанности не требуется деньги предоставить, достаточно факта их исчезновения
14:17:00 21-08-2025
Выйти то она выйдет через пару лет, но вот новые друзья, которых она приобретет на новом месте, её так просто не отпустят, тоже захотят кусок пирога ...