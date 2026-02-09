Эксперт напомнил о крупных штрафах за нарушения при сжигании чучела на Масленицу

Если костер нанесет ущерб или приведет к пожару, организации могут оштрафовать на 800 тысяч рублей, а при трагедии — до 2 миллионов

Сжигание Масленицы / Фото: amic.ru

В преддверии Масленицы эксперт Общественной палаты РФ Евгений Машаров предупредил россиян о серьезных штрафах за несоблюдение правил пожарной безопасности при сжигании чучела. Законодательство не содержит отдельной статьи для этого обряда, но ответственность наступает за нарушения общих требований, сообщает ТАСС.

Если инцидент обойдется без последствий, штраф для граждан составит 5–15 тысяч рублей, для организаций — 300–400 тысяч рублей. Однако если костер станет причиной пожара с пострадавшими, санкции резко возрастут: для юрлиц — до 800 тысяч рублей, а в случае трагедии — до 2 миллионов рублей с возможным приостановлением деятельности на 90 суток.

При причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности может быть возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ.

Машаров подчеркнул, что место для ритуала должно находиться не ближе 50 метров от зданий, 100 метров — от хвойных лесов и 30 метров — от лиственных деревьев. В радиусе 10 метров территория должна быть очищена от горючих материалов, а организаторы обязаны обеспечить возможность быстрого вызова пожарных.

Запрещено разводить костры в ветреную погоду и в регионах с особым противопожарным режимом. После завершения обряда очаг необходимо полностью потушить — засыпать землей или залить водой.