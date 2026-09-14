Сложные пароли не гарантируют безопасность

14 сентября 2026, 08:00, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Даже самый сложный пароль не обеспечивает полной защиты аккаунта от взлома, поскольку ручной подбор символов хакерами давно уступил место более эффективным методам, предупредил в беседе с "Лентой.ру" Full Stack инженер и архитектор приложений Денис Синюков.

"Сейчас злоумышленники используют автоматизированные инструменты, которые проверяют уже скомпрометированные логины и пароли на разных сайтах. Поэтому риск возникает даже у тех пользователей, которые когда-то придумали длинную и сложную комбинацию", — предупредил эксперт.

По словам специалиста, злоумышленники чаще всего получают доступ к информации через фишинговые сайты-клоны банков и соцсетей, куда пользователи сами вводят свои учетные данные, а также через масштабные утечки баз данных с плохо защищенных сервисов и посредством вредоносного ПО на зараженных устройствах, способного перехватывать нажатия клавиш.

Эксперт выделил повторное использование одного пароля на разных платформах как самую критичную ошибку: при утечке данных с незначимого ресурса боты автоматически проверяют эту пару логина и пароля в почтовых ящиках, банковских приложениях и личных кабинетах.

Как защитить аккаунт?

Для обеспечения безопасности Синюков рекомендовал генерировать уникальные ключи через менеджеры паролей, обязательно включать двухфакторную аутентификацию в финансовых сервисах, почте и социальных сетях, регулярно обновлять программное обеспечение, избегать перехода по подозрительным ссылкам и никогда не сохранять учетные данные в мессенджерах или заметках.