Эксперт назвал способы защиты аккаунтов в соцсетях от взлома
Сложные пароли не гарантируют безопасность
14 сентября 2026, 08:00, ИА Амител
Даже самый сложный пароль не обеспечивает полной защиты аккаунта от взлома, поскольку ручной подбор символов хакерами давно уступил место более эффективным методам, предупредил в беседе с "Лентой.ру" Full Stack инженер и архитектор приложений Денис Синюков.
"Сейчас злоумышленники используют автоматизированные инструменты, которые проверяют уже скомпрометированные логины и пароли на разных сайтах. Поэтому риск возникает даже у тех пользователей, которые когда-то придумали длинную и сложную комбинацию", — предупредил эксперт.
По словам специалиста, злоумышленники чаще всего получают доступ к информации через фишинговые сайты-клоны банков и соцсетей, куда пользователи сами вводят свои учетные данные, а также через масштабные утечки баз данных с плохо защищенных сервисов и посредством вредоносного ПО на зараженных устройствах, способного перехватывать нажатия клавиш.
Эксперт выделил повторное использование одного пароля на разных платформах как самую критичную ошибку: при утечке данных с незначимого ресурса боты автоматически проверяют эту пару логина и пароля в почтовых ящиках, банковских приложениях и личных кабинетах.
Как защитить аккаунт?
Для обеспечения безопасности Синюков рекомендовал генерировать уникальные ключи через менеджеры паролей, обязательно включать двухфакторную аутентификацию в финансовых сервисах, почте и социальных сетях, регулярно обновлять программное обеспечение, избегать перехода по подозрительным ссылкам и никогда не сохранять учетные данные в мессенджерах или заметках.
Комментарии 0