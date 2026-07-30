На деле никакой тайной записи разговоров не требуется: алгоритмы формируют рекомендации на основе открытых данных

30 июля 2026, 16:15, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

Многие люди думают, что их телефоны подслушивают разговоры и мгновенно показывают рекламу на основе услышанного. Но на самом деле контекстная реклама работает иначе, и компаниям невыгодно следить за пользователями тотально. В интервью Life.ru гендиректор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов рассказал, как алгоритмы предсказывают потребности пользователей, анализируя реальные данные.

«В 95% случаев ваш смартфон не тратит ресурсы процессора на расшифровку вашей болтовни о покупке нового пылесоса. С технической точки зрения круглосуточная прослушка миллиарда устройств — это дорогая, энергозатратная и юридически самоубийственная затея для любой корпорации. Постоянная передача аудиопотока на серверы съест заряд вашего аккумулятора к обеду, а штрафы от регуляторов за тайную слежку исчислялись бы триллионами. Зачем корпорациям этот анахронизм, если вы сами добровольно сдаете им себя с потрохами каждую секунду? Смартфону достаточно того, что он знает о вас прямо сейчас», — пояснил он.

Цифровой отпечаток

Вы еще не закончили фразу "купить зимние шины", а браузер уже отправил сигнал рекламной сети. Ваш профиль был продан на аукционе, и ближайший дилер показал вам объявление. Даже если вы купили шины в другом месте, цифровой отпечаток остался. Реклама основана на ваших предыдущих действиях, а не на текущих.

Геолокация и связи

Ваш телефон постоянно фиксирует ваше местоположение. Он знает, что во вторник вечером вы провели 40 минут в здании автосалона. Для ИИ связать точку А и точку Б — простая задача. Телефон не слышал ваши переговоры, ему достаточно координат.

Действия окружения

Вы обсуждаете поездку в Карелию с другом, который искал базы отдыха. Ваши устройства подключены к Bluetooth и Wi-Fi, у вас общие чаты. Алгоритм решает, что если один из вас интересуется базами отдыха, то и другой проявит интерес. И вот вы видите объявление о карельских домиках, хотя сами еще не искали информацию.

Ошибка выжившего и когнитивные искажения

За день мы видим около трех-четырех тысяч рекламных сообщений. Если после разговора о корме для рыб вы внезапно видите банку Tetra в ленте, это кажется удачным совпадением. Но если после политических дебатов вам предложат купить квартиру в Мурино, вы не обратите на это внимания.