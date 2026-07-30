Эксперт объяснил, как телефон узнает о желаниях без прослушки
На деле никакой тайной записи разговоров не требуется: алгоритмы формируют рекомендации на основе открытых данных
30 июля 2026, 16:15, ИА Амител
Многие люди думают, что их телефоны подслушивают разговоры и мгновенно показывают рекламу на основе услышанного. Но на самом деле контекстная реклама работает иначе, и компаниям невыгодно следить за пользователями тотально. В интервью Life.ru гендиректор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов рассказал, как алгоритмы предсказывают потребности пользователей, анализируя реальные данные.
«В 95% случаев ваш смартфон не тратит ресурсы процессора на расшифровку вашей болтовни о покупке нового пылесоса. С технической точки зрения круглосуточная прослушка миллиарда устройств — это дорогая, энергозатратная и юридически самоубийственная затея для любой корпорации. Постоянная передача аудиопотока на серверы съест заряд вашего аккумулятора к обеду, а штрафы от регуляторов за тайную слежку исчислялись бы триллионами. Зачем корпорациям этот анахронизм, если вы сами добровольно сдаете им себя с потрохами каждую секунду? Смартфону достаточно того, что он знает о вас прямо сейчас», — пояснил он.
Цифровой отпечаток
Вы еще не закончили фразу "купить зимние шины", а браузер уже отправил сигнал рекламной сети. Ваш профиль был продан на аукционе, и ближайший дилер показал вам объявление. Даже если вы купили шины в другом месте, цифровой отпечаток остался. Реклама основана на ваших предыдущих действиях, а не на текущих.
Геолокация и связи
Ваш телефон постоянно фиксирует ваше местоположение. Он знает, что во вторник вечером вы провели 40 минут в здании автосалона. Для ИИ связать точку А и точку Б — простая задача. Телефон не слышал ваши переговоры, ему достаточно координат.
Действия окружения
Вы обсуждаете поездку в Карелию с другом, который искал базы отдыха. Ваши устройства подключены к Bluetooth и Wi-Fi, у вас общие чаты. Алгоритм решает, что если один из вас интересуется базами отдыха, то и другой проявит интерес. И вот вы видите объявление о карельских домиках, хотя сами еще не искали информацию.
Ошибка выжившего и когнитивные искажения
За день мы видим около трех-четырех тысяч рекламных сообщений. Если после разговора о корме для рыб вы внезапно видите банку Tetra в ленте, это кажется удачным совпадением. Но если после политических дебатов вам предложат купить квартиру в Мурино, вы не обратите на это внимания.
«Цифровая матрица настолько плотно сплелась с нашей повседневностью, что научилась предсказывать желания по косвенным признакам. Она анализирует тысячи микросигналов: скорость скроллинга, время задержки взгляда на картинке, уровень заряда батареи, язык клавиатуры и даже угол наклона телефона в руке. Единственное утешение здесь — осознавать, что алгоритм ошибается куда чаще, чем кажется», — заключил эксперт.
16:21:04 30-07-2026
Почему нет физического отключения питания и радиомодулей смартфонов?
------------------------------------------------
Отсутствие возможности физического отключения питания и радиомодулей в современных смартфонах обусловлено фундаментальными изменениями в архитектуре устройств, требованиями экосистемных сервисов и экономической стратегией производителей. То, что пользователь воспринимает как «выключение», на самом деле является переходом в глубокий режим сна, а не разрывом электрической цепи.
18:07:57 30-07-2026
Цитата ёскперДа номер 1 «Многие люди думают, что их телефоны подслушивают разговоры и мгновенно показывают рекламу на основе услышанного», цитата ёскперДа номер 2 «Вы еще не закончили фразу "купить зимние шины", а браузер уже отправил сигнал рекламной сети», Цитата ёскперДа номер 3 «В 95% случаев ваш смартфон не тратит ресурсы процессора на расшифровку вашей болтовни о покупке нового пылесоса». В тексте имеются противоречия. ёскперД - балабол.
19:15:20 30-07-2026
Да ладно, он не подслушивает,от просто сливает номер с привязкой к геолокации. Работаю по ГЛОНАСС, по работе много где бываю, стоит дольше чем на 15 минут задержаться в условном салоне Хавал/МТЗ/Ловол максимум через час звонок голосом "вы интересовались Хавал/МТЗ/Ловол"
23:52:35 30-07-2026
Подслушивает, я не искала вещь ранее в поисковике, а только озвучила собеседнику в разговоре, телефон лежал рядом, после того как я зашла в браузер посыпалась реклама этой вещи.