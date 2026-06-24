Эксперт Роскачества объяснил, как защититься от аферистов в интернете
При возникновении чувства давления или спешки следует проявить особую осторожность
24 июня 2026, 12:05, ИА Амител
Мошенников в интернете можно распознать по нескольким характерным признакам, главный из которых — попытка заставить человека принять решение как можно быстрее. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
По словам эксперта, злоумышленники нередко создают ощущение срочности и оказывают психологическое давление на потенциальную жертву.
«Смотрите на скорость — он всегда торопит: "скидка только сегодня", "срочно скажите код". Нормальный бизнес не сеет панику перед клиентами. Мошеннику нужно, чтобы вы не успели подумать и проверить», — отметил Кузьменко.
Эксперт подчеркнул, что при возникновении чувства давления или спешки следует проявить особую осторожность и не принимать поспешных решений.
Еще одним распространенным приемом является использование поддельных номеров телефонов, фальшивых страниц в интернете и копий официальных логотипов компаний. В подобных случаях специалист рекомендует прекратить разговор и самостоятельно связаться с организацией по номеру, указанному на официальном сайте.
Кроме того, Кузьменко советует всегда запрашивать подтверждающие документы при предложении услуг или выгодных сделок.
«Когда вам предлагают услугу или выгодную сделку, спросите: где договор, кто юридическое лицо, можно ли получить документы? Настоящая компания вам их предоставит», — подчеркнул эксперт.
По его словам, мошенники обычно начинают уходить от прямых ответов, переводят разговор на другую тему или вовсе прекращают общение.
Специалисты напоминают, что бдительность и проверка информации остаются одними из самых эффективных способов защиты от интернет-мошенников.
12:21:41 24-06-2026
Всяких Надзоров развелось видимо-невидимо так и защищайте от жуликов...
13:22:27 24-06-2026
иногда мне хочется сбросить мошенникам свой баланс - можт разжалобятся и денех скинут?