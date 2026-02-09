Эксперт предупредил о неизбежном росте цен на маркетплейсах в 2026 году
Налоговая реформа, снижение лимитов для малого бизнеса и повышение НДС и борьба с "серым" импортом увеличат стоимость товаров минимум на 5%
09 февраля 2026, 10:42, ИА Амител
В 2026 году покупателей российских маркетплейсов ожидает заметный рост цен. Как пояснил "Газете.ru" специалист по e‑commerce Дмитрий Сидоркин, это станет следствием налоговой реформы и ужесточения контроля над импортом.
С начала года для малого бизнеса снижен лимит годового оборота на упрощенной системе налогообложения — с 60 до 20 млн рублей, а к 2028 году он достигнет 10 млн. Превышение лимита автоматически делает продавца плательщиком НДС, ставка которого повышена до 22%.
В результате маржинальность бизнеса снизится на 5–7%, что приведет к удорожанию товаров и сокращению числа продавцов, особенно в сегментах недорогой электроники, товаров для дома и аксессуаров.
Параллельно усиливается борьба с "серым" импортом: маркетплейсы блокируют товары неизвестного происхождения, ужесточается таможенный контроль, а логистические издержки и необходимость официального оформления добавят к стоимости товаров от 10 до 30%.
В итоге рынок покинут мелкие "серые" продавцы, их место займут крупные легальные компании, но ассортимент может сократиться, а цены — вырасти минимум на 5%. Сильнее всего подорожают популярные категории: электроника, игрушки, одежда, обувь и бытовые товары.
11:01:35 09-02-2026
Я эксперт классом выше - товары подорожают везде.
Так устроена экономика на ссудном проценте.
Ничего не дешевело и не будет дешеветь, кроме жизни человека
11:09:38 09-02-2026
Не может все бесконечно дорожать.
после определенной ценовой планки товар просто не нужен за такие деньги.
В плэйсах то подорожает , а ТЦ то вообще закроются.
Ну такое может быть только в 4 ой экономике мира
11:26:15 09-02-2026
Гость (11:09:38 09-02-2026) Не может все бесконечно дорожать. после определенной цен... Пузыри, кризисы, деноминация.
Кстати вангую деноминацию в течении трех лет.
Что из серьезного подешевело за три года?
12:02:34 09-02-2026
Гость (11:09:38 09-02-2026) Не может все бесконечно дорожать. после определенной цен... Эту басню уже тридцать лет слышу,а оно всё дорожает и это всё покупают. Сначала морщатся потом привыкают. Как к доллару по 70+ руб
12:04:54 09-02-2026
Да и в топку эти плейсы. Со всех белых государство дерёт пора и этих "серых" за ноздри из серой зоны вытаскивать.
18:15:27 09-02-2026
Уже подоражало многое...(
19:48:04 09-02-2026
Эксперт, видимо, маркетплейсы предупредил о снижении спроса, ввиду этого