Эксперт предупредил о неизбежном росте цен на маркетплейсах в 2026 году

Налоговая реформа, снижение лимитов для малого бизнеса и повышение НДС и борьба с "серым" импортом увеличат стоимость товаров минимум на 5%

09 февраля 2026, 10:42, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В 2026 году покупателей российских маркетплейсов ожидает заметный рост цен. Как пояснил "Газете.ru" специалист по e‑commerce Дмитрий Сидоркин, это станет следствием налоговой реформы и ужесточения контроля над импортом.

С начала года для малого бизнеса снижен лимит годового оборота на упрощенной системе налогообложения — с 60 до 20 млн рублей, а к 2028 году он достигнет 10 млн. Превышение лимита автоматически делает продавца плательщиком НДС, ставка которого повышена до 22%.

В результате маржинальность бизнеса снизится на 5–7%, что приведет к удорожанию товаров и сокращению числа продавцов, особенно в сегментах недорогой электроники, товаров для дома и аксессуаров.

Параллельно усиливается борьба с "серым" импортом: маркетплейсы блокируют товары неизвестного происхождения, ужесточается таможенный контроль, а логистические издержки и необходимость официального оформления добавят к стоимости товаров от 10 до 30%.

В итоге рынок покинут мелкие "серые" продавцы, их место займут крупные легальные компании, но ассортимент может сократиться, а цены — вырасти минимум на 5%. Сильнее всего подорожают популярные категории: электроника, игрушки, одежда, обувь и бытовые товары.