Торговые сети призвали лишить маркетплейсы скидок

По мнению авторов идеи, постоянные скидки приводят к тому, что весь сегмент рынка переходит в онлайн

07 февраля 2026, 08:10, ИА Амител

Магазин одежды / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Представители розничного бизнеса и розничные сети выступили с предложением установить единые нормы функционирования для интернет-площадок и традиционных точек продаж.

Данная инициатива, выдвинутая ведущими отраслевыми объединениями, предполагает обращение к правительству с целью законодательного ограничения использования маркетплейсами комиссионной схемы и вмешательства в формирование цен продавцами, включая субсидирование скидок.

Согласно аргументации инициаторов, подобные практики способствуют демпингу и перераспределению потребительского спроса в сторону онлайн-сегмента, как сообщают "Ведомости". Кроме того, ассоциации призывают к ужесточению надзора за оборотом контрафактной продукции на цифровых торговых площадках. Обращение передано на рассмотрение в профильные министерства и Федеральную антимонопольную службу.