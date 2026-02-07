Торговые сети призвали лишить маркетплейсы скидок
По мнению авторов идеи, постоянные скидки приводят к тому, что весь сегмент рынка переходит в онлайн
07 февраля 2026, 08:10, ИА Амител
Представители розничного бизнеса и розничные сети выступили с предложением установить единые нормы функционирования для интернет-площадок и традиционных точек продаж.
Данная инициатива, выдвинутая ведущими отраслевыми объединениями, предполагает обращение к правительству с целью законодательного ограничения использования маркетплейсами комиссионной схемы и вмешательства в формирование цен продавцами, включая субсидирование скидок.
Согласно аргументации инициаторов, подобные практики способствуют демпингу и перераспределению потребительского спроса в сторону онлайн-сегмента, как сообщают "Ведомости". Кроме того, ассоциации призывают к ужесточению надзора за оборотом контрафактной продукции на цифровых торговых площадках. Обращение передано на рассмотрение в профильные министерства и Федеральную антимонопольную службу.
08:29:43 07-02-2026
Когда сети душили одиночные магазины и ларьки они кричали о невидимой руке рынка и конкуренции. Пусть теперь сдохнут.
11:18:12 07-02-2026
Олег (08:29:43 07-02-2026) Когда сети душили одиночные магазины и ларьки они кричали о ... Закон джунглей - выживает сильнейший. Народ голосует рублем.
13:27:05 07-02-2026
Гость (11:18:12 07-02-2026) Закон джунглей - выживает сильнейший. Народ голосует рублем.... Энтот твой нарот будет по итогу в проигрыше в независимости от итогов схватки в джунглях. Выгоднее паритет. А если плейсы таки задавят всех на правах монополистов они своё возьмут
20:25:17 07-02-2026
Гость (13:27:05 07-02-2026) Энтот твой нарот будет по итогу в проигрыше в независимости ... Возьмут свое - придут новые и их сожрут.
12:53:25 08-02-2026
Гость (20:25:17 07-02-2026) Возьмут свое - придут новые и их сожрут. ... Или нет,будут как наши банки
08:38:24 07-02-2026
забористые визги - понятны.
но еще 15 лет назад было понятно куда идет рынок.
покупатели не желают оплачивать зарплаты, аренды, и маржу продавцов, так же как и мотыляться по всяким европам к аренам - все есть в телефона и в планшете.
башкой надо было 15 лет назад думать, когда челночили как в 90х, а другие строили коробки по 20000квм.
12:39:48 07-02-2026
Гость (08:38:24 07-02-2026) забористые визги - понятны.но еще 15 лет назад было поня... Смешно слышать.
После того, как закроются нормальные магазины, маркетплейсы поднимут цены, таковы законы рынка. Наши производители уже воют от давления маркетплейсов, реальные магазины куда продавали уже кончились
13:20:02 07-02-2026
Гость (12:39:48 07-02-2026) Смешно слышать. После того, как закроются нормальные маг... Для Ерошки будет это сюрпризом. У него пока экстаз буржуи мол страдают)
00:07:25 08-02-2026
Гость (12:39:48 07-02-2026) Смешно слышать. После того, как закроются нормальные маг... верно
не нужно идеализировать маркетплейсы. Из-за них закрылись сотни тысяч ИП по всей стране. Пострадал покупатель, в первую очередь, старшее поколение, которое предпочитает товар сначала посмотреть, померить, потом купить. Маркетплейсы выводят и будут выводить огромные финансы за рубеж. Странно, что власть так легкомысленно игнорит рост их. Они замедленная бомба внутри страны. Нельзя давать им много власти над покупателем
08:45:09 07-02-2026
Купил в магазине вещь за 108 руб. по скидке. На Озоне самая дешевая 232 руб., самая дорогая 2620 руб. На маркет-плейсах настоящий рынок, покупают самый недорогой товар из равных.
08:54:07 07-02-2026
Законодательно закрепить, что наценка менее 80% это экстремизм и стремление подорвать экономику и всё
09:29:24 07-02-2026
Они не вписались в рынок.
09:31:58 07-02-2026
В пустых торговых центрах будут швейные цеха и сборочные линии дронов.
09:40:07 07-02-2026
Олег (09:31:58 07-02-2026) В пустых торговых центрах будут швейные цеха и сборочные лин... Думаешь долго ещё предётся сети плести и дроны собирать?
10:27:47 07-02-2026
Гость (09:40:07 07-02-2026) Думаешь долго ещё предётся сети плести и дроны собирать?... Долго. Цель Запада - ослабить Россию и долго пить кровь
12:42:14 07-02-2026
Гость (10:27:47 07-02-2026) Долго. Цель Запада - ослабить Россию и долго пить кровь ... А куда делась отечественная промышленность? Самолетостроение, например, или станкостроение - основа пром.производства?
10:39:28 07-02-2026
Олег (09:31:58 07-02-2026) В пустых торговых центрах будут швейные цеха и сборочные лин... Это очень нужные товары в повседневке.... Зато мы строим ракеты...
09:44:44 07-02-2026
Товары покупают там, где выгоднее и удобнее, а не из-за скидок. Если надо дешевле, то это только Китай, ещё вариант - молоко с домашнего подворья (остальные продукты так же).
20:57:03 07-02-2026
dok_СФ (09:44:44 07-02-2026) Товары покупают там, где выгоднее и удобнее, а не из-за скид... Головой ударился? молоко с домашнего подворья дешевое?
09:29:02 08-02-2026
гость (20:57:03 07-02-2026) Головой ударился? молоко с домашнего подворья дешевое?... В городе - да, в нашей деревне - привозят на дом из соседней деревни, т.е. натур. продукт дешевле, чем химия у сертифицированных производителей! Да, такой он наш рынок.. желательно иметь информацию с разных сторон и источников, в сети также надо с головой дружить..
11:06:23 07-02-2026
На маркетплейсах все намного дороже, но ленивые об этом никогда не узнают, пусть переплачивют, раз лень ножками походить, уже многие поняли, что дешевле на маркетплейсах можно купить только товар плохого качества и идут покупать в магазины, все магазины никогда не закроются, а запрещать скидки это неправильно, работать надо всем в условиях конкуренции, торговый бизнес загибается не из-за маркетплейсов, просто цены с 22 года в два раза выросли на все и естественно спрос упал, а ещё и налоги, НДС, маркировка товаров все в одну кассу, если кто-то думает что проблема только в маркетплейсах, то очень ошибается.
12:03:30 07-02-2026
Гость (11:06:23 07-02-2026) На маркетплейсах все намного дороже, но ленивые об этом нико... Вы не совсем правы. Возьмите одну вещь на wb и например Эльдорадо. Сравнивал Сковороду тесал одинаковую в точности. На wb почти в 2 раза дешевле. Вопрос где я ее куплю. ? Понятно что с тем же холодильником я так не поступлю …
13:25:02 07-02-2026
Гость (12:03:30 07-02-2026) Вы не совсем правы. Возьмите одну вещь на wb и например Эльд... Недавно выбирал ковер и в леруа оказался дешевле. А мог сразу побежать в плейс по старательно выдрессированному рефлексу "маркетплейс значит дешевле". Там ещё и контрафакта полно на самом деле,впарят восстановленный телефон по цене обычного,а клиент и рад
14:12:33 07-02-2026
Гость (12:03:30 07-02-2026) Вы не совсем правы. Возьмите одну вещь на wb и например Эльд... Продавцам торгующим подделкой тоже надо зарабатывать, покупайте в два раза дешевле)
21:02:53 07-02-2026
Гость (14:12:33 07-02-2026) Продавцам торгующим подделкой тоже надо зарабатывать, покупа... Я вам не скажу за все подделки, но нескольких производителей из АК знаю (лично) торгующих на маркетплейсах одинаковая продукция абсолютно, что в магазе что на WB, а цена периодически ниже.
13:03:47 08-02-2026
гость (21:02:53 07-02-2026) Я вам не скажу за все подделки, но нескольких производителей...
Плейсы бывает ниже себестоимости даже продают,но больше одной единицы товара не купишь. За счёт чего это происходит точно не знаю,но такой вот демпинг
13:21:20 07-02-2026
Гость (11:06:23 07-02-2026) На маркетплейсах все намного дороже, но ленивые об этом нико... Ндс на озон глобал скоро подтянется
11:53:09 07-02-2026
Когда народ все хапает тц зарабатывают миллионы - они не жалуются, а когда спрос падает и у них убытки сразу ищут виноватых. Например маркетрлейсы
12:01:58 07-02-2026
Селедку 3 года назад покупал в Маяке по 40 рублей кг, вчера в Светофоре была по 160. Это рост за 3 года в 4 раза. У кого зарплата выросла в 4 раза?
13:25:45 07-02-2026
Ну есть такие. Но не у нас.
13:39:03 07-02-2026
К ногтю все эти м.плейсы
17:59:59 07-02-2026
Наше государство очень-очень сильно поддерживает малый бизнес все последние годы! Вот что включает в себя забота конкретно о рознице: налоги, минимальная зп (опять налоги), аренда, кассовое по, обслуживание касс, фискальный накопитель, офд, банковское обслуживание, эквайринг, аренда терминала, бухгалтерское обслуживание, маркировка и наверняка что-то еще забыл. Именно поэтому у маркетплейсов комиссии уже 40+ процентов и башню в Москве они уже строят...
18:54:11 07-02-2026
Ну я все равно буду покупать на маркетплейсах, так как это онлайн, заказал- забрал, не нужно идти в магазин, так удобнее, даже без скидок.
20:44:23 07-02-2026
Гость (18:54:11 07-02-2026) Ну я все равно буду покупать на маркетплейсах, так как это о... Это только так кажется, забрал не подошло вернул, опять заказал, опять вернул, ходить не меньше приходится.
11:55:29 08-02-2026
Гость (20:44:23 07-02-2026) Это только так кажется, забрал не подошло вернул, опять зака... А лентяи они не потому что лентяи, а потому, что глупые
13:07:58 08-02-2026
Гость (18:54:11 07-02-2026) Ну я все равно буду покупать на маркетплейсах, так как это о... Заказал,в районе недели подождал. Всё равно пошел в пвз. Хорошо если обошлось без возврата. Хорошо если срок доставки не увеличили в одностороннем порядке. До этого полопатил гору анкет и мутных продавцов. В чём тут экономия не понятно. Ну не наигрался еще в цифровизацию чел,пройдет) Да и у большинства магазинов уже давно свои сайты есть без всяких плейсов