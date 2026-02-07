НОВОСТИЭкономика

Торговые сети призвали лишить маркетплейсы скидок

По мнению авторов идеи, постоянные скидки приводят к тому, что весь сегмент рынка переходит в онлайн

07 февраля 2026, 08:10, ИА Амител

Магазин одежды / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Магазин одежды / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Представители розничного бизнеса и розничные сети выступили с предложением установить единые нормы функционирования для интернет-площадок и традиционных точек продаж.

Данная инициатива, выдвинутая ведущими отраслевыми объединениями, предполагает обращение к правительству с целью законодательного ограничения использования маркетплейсами комиссионной схемы и вмешательства в формирование цен продавцами, включая субсидирование скидок.

Согласно аргументации инициаторов, подобные практики способствуют демпингу и перераспределению потребительского спроса в сторону онлайн-сегмента, как сообщают "Ведомости". Кроме того, ассоциации призывают к ужесточению надзора за оборотом контрафактной продукции на цифровых торговых площадках. Обращение передано на рассмотрение в профильные министерства и Федеральную антимонопольную службу.

Комментарии 36

Avatar Picture
Олег

08:29:43 07-02-2026

Когда сети душили одиночные магазины и ларьки они кричали о невидимой руке рынка и конкуренции. Пусть теперь сдохнут.

  47 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:12 07-02-2026

Олег (08:29:43 07-02-2026) Когда сети душили одиночные магазины и ларьки они кричали о ... Закон джунглей - выживает сильнейший. Народ голосует рублем.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:27:05 07-02-2026

Гость (11:18:12 07-02-2026) Закон джунглей - выживает сильнейший. Народ голосует рублем.... Энтот твой нарот будет по итогу в проигрыше в независимости от итогов схватки в джунглях. Выгоднее паритет. А если плейсы таки задавят всех на правах монополистов они своё возьмут

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:25:17 07-02-2026

Гость (13:27:05 07-02-2026) Энтот твой нарот будет по итогу в проигрыше в независимости ... Возьмут свое - придут новые и их сожрут.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ш

12:53:25 08-02-2026

Гость (20:25:17 07-02-2026) Возьмут свое - придут новые и их сожрут. ... Или нет,будут как наши банки

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:38:24 07-02-2026

забористые визги - понятны.
но еще 15 лет назад было понятно куда идет рынок.
покупатели не желают оплачивать зарплаты, аренды, и маржу продавцов, так же как и мотыляться по всяким европам к аренам - все есть в телефона и в планшете.
башкой надо было 15 лет назад думать, когда челночили как в 90х, а другие строили коробки по 20000квм.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:48 07-02-2026

Гость (08:38:24 07-02-2026) забористые визги - понятны.но еще 15 лет назад было поня... Смешно слышать.
После того, как закроются нормальные магазины, маркетплейсы поднимут цены, таковы законы рынка. Наши производители уже воют от давления маркетплейсов, реальные магазины куда продавали уже кончились

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:02 07-02-2026

Гость (12:39:48 07-02-2026) Смешно слышать. После того, как закроются нормальные маг... Для Ерошки будет это сюрпризом. У него пока экстаз буржуи мол страдают)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
покупатель

00:07:25 08-02-2026

Гость (12:39:48 07-02-2026) Смешно слышать. После того, как закроются нормальные маг... верно
не нужно идеализировать маркетплейсы. Из-за них закрылись сотни тысяч ИП по всей стране. Пострадал покупатель, в первую очередь, старшее поколение, которое предпочитает товар сначала посмотреть, померить, потом купить. Маркетплейсы выводят и будут выводить огромные финансы за рубеж. Странно, что власть так легкомысленно игнорит рост их. Они замедленная бомба внутри страны. Нельзя давать им много власти над покупателем

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:45:09 07-02-2026

Купил в магазине вещь за 108 руб. по скидке. На Озоне самая дешевая 232 руб., самая дорогая 2620 руб. На маркет-плейсах настоящий рынок, покупают самый недорогой товар из равных.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:54:07 07-02-2026

Законодательно закрепить, что наценка менее 80% это экстремизм и стремление подорвать экономику и всё

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

09:29:24 07-02-2026

Они не вписались в рынок.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

09:31:58 07-02-2026

В пустых торговых центрах будут швейные цеха и сборочные линии дронов.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:07 07-02-2026

Олег (09:31:58 07-02-2026) В пустых торговых центрах будут швейные цеха и сборочные лин... Думаешь долго ещё предётся сети плести и дроны собирать?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:47 07-02-2026

Гость (09:40:07 07-02-2026) Думаешь долго ещё предётся сети плести и дроны собирать?... Долго. Цель Запада - ослабить Россию и долго пить кровь

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:42:14 07-02-2026

Гость (10:27:47 07-02-2026) Долго. Цель Запада - ослабить Россию и долго пить кровь ... А куда делась отечественная промышленность? Самолетостроение, например, или станкостроение - основа пром.производства?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:28 07-02-2026

Олег (09:31:58 07-02-2026) В пустых торговых центрах будут швейные цеха и сборочные лин... Это очень нужные товары в повседневке.... Зато мы строим ракеты...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:44:44 07-02-2026

Товары покупают там, где выгоднее и удобнее, а не из-за скидок. Если надо дешевле, то это только Китай, ещё вариант - молоко с домашнего подворья (остальные продукты так же).

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:57:03 07-02-2026

dok_СФ (09:44:44 07-02-2026) Товары покупают там, где выгоднее и удобнее, а не из-за скид... Головой ударился? молоко с домашнего подворья дешевое?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:29:02 08-02-2026

гость (20:57:03 07-02-2026) Головой ударился? молоко с домашнего подворья дешевое?... В городе - да, в нашей деревне - привозят на дом из соседней деревни, т.е. натур. продукт дешевле, чем химия у сертифицированных производителей! Да, такой он наш рынок.. желательно иметь информацию с разных сторон и источников, в сети также надо с головой дружить..

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:23 07-02-2026

На маркетплейсах все намного дороже, но ленивые об этом никогда не узнают, пусть переплачивют, раз лень ножками походить, уже многие поняли, что дешевле на маркетплейсах можно купить только товар плохого качества и идут покупать в магазины, все магазины никогда не закроются, а запрещать скидки это неправильно, работать надо всем в условиях конкуренции, торговый бизнес загибается не из-за маркетплейсов, просто цены с 22 года в два раза выросли на все и естественно спрос упал, а ещё и налоги, НДС, маркировка товаров все в одну кассу, если кто-то думает что проблема только в маркетплейсах, то очень ошибается.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:30 07-02-2026

Гость (11:06:23 07-02-2026) На маркетплейсах все намного дороже, но ленивые об этом нико... Вы не совсем правы. Возьмите одну вещь на wb и например Эльдорадо. Сравнивал Сковороду тесал одинаковую в точности. На wb почти в 2 раза дешевле. Вопрос где я ее куплю. ? Понятно что с тем же холодильником я так не поступлю …

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:02 07-02-2026

Гость (12:03:30 07-02-2026) Вы не совсем правы. Возьмите одну вещь на wb и например Эльд... Недавно выбирал ковер и в леруа оказался дешевле. А мог сразу побежать в плейс по старательно выдрессированному рефлексу "маркетплейс значит дешевле". Там ещё и контрафакта полно на самом деле,впарят восстановленный телефон по цене обычного,а клиент и рад

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:33 07-02-2026

Гость (12:03:30 07-02-2026) Вы не совсем правы. Возьмите одну вещь на wb и например Эльд... Продавцам торгующим подделкой тоже надо зарабатывать, покупайте в два раза дешевле)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:02:53 07-02-2026

Гость (14:12:33 07-02-2026) Продавцам торгующим подделкой тоже надо зарабатывать, покупа... Я вам не скажу за все подделки, но нескольких производителей из АК знаю (лично) торгующих на маркетплейсах одинаковая продукция абсолютно, что в магазе что на WB, а цена периодически ниже.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
л

13:03:47 08-02-2026

гость (21:02:53 07-02-2026) Я вам не скажу за все подделки, но нескольких производителей...
Плейсы бывает ниже себестоимости даже продают,но больше одной единицы товара не купишь. За счёт чего это происходит точно не знаю,но такой вот демпинг

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:20 07-02-2026

Гость (11:06:23 07-02-2026) На маркетплейсах все намного дороже, но ленивые об этом нико... Ндс на озон глобал скоро подтянется

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

11:53:09 07-02-2026

Когда народ все хапает тц зарабатывают миллионы - они не жалуются, а когда спрос падает и у них убытки сразу ищут виноватых. Например маркетрлейсы

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:58 07-02-2026

Селедку 3 года назад покупал в Маяке по 40 рублей кг, вчера в Светофоре была по 160. Это рост за 3 года в 4 раза. У кого зарплата выросла в 4 раза?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:25:45 07-02-2026

Ну есть такие. Но не у нас.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
п

13:39:03 07-02-2026

К ногтю все эти м.плейсы

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:59:59 07-02-2026

Наше государство очень-очень сильно поддерживает малый бизнес все последние годы! Вот что включает в себя забота конкретно о рознице: налоги, минимальная зп (опять налоги), аренда, кассовое по, обслуживание касс, фискальный накопитель, офд, банковское обслуживание, эквайринг, аренда терминала, бухгалтерское обслуживание, маркировка и наверняка что-то еще забыл. Именно поэтому у маркетплейсов комиссии уже 40+ процентов и башню в Москве они уже строят...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:54:11 07-02-2026

Ну я все равно буду покупать на маркетплейсах, так как это онлайн, заказал- забрал, не нужно идти в магазин, так удобнее, даже без скидок.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:44:23 07-02-2026

Гость (18:54:11 07-02-2026) Ну я все равно буду покупать на маркетплейсах, так как это о... Это только так кажется, забрал не подошло вернул, опять заказал, опять вернул, ходить не меньше приходится.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:29 08-02-2026

Гость (20:44:23 07-02-2026) Это только так кажется, забрал не подошло вернул, опять зака... А лентяи они не потому что лентяи, а потому, что глупые

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:07:58 08-02-2026

Гость (18:54:11 07-02-2026) Ну я все равно буду покупать на маркетплейсах, так как это о... Заказал,в районе недели подождал. Всё равно пошел в пвз. Хорошо если обошлось без возврата. Хорошо если срок доставки не увеличили в одностороннем порядке. До этого полопатил гору анкет и мутных продавцов. В чём тут экономия не понятно. Ну не наигрался еще в цифровизацию чел,пройдет) Да и у большинства магазинов уже давно свои сайты есть без всяких плейсов

  -1 Нравится
Ответить
