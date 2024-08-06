Фестиваль уличного кино пройдет в Барнауле

Первые показы уже начались

06 августа 2024, 10:31, ИА Амител

Кресла в кинозале / Фото: pxhere.com/ru/photo/59054

В Барнауле 6 августа состоится Фестиваль уличного кино. Показы начались в 10:30 в кинотеатре "Премьера".

Программа мероприятия выглядит так:

10:30 – внеконкурсная программа "Доброе кино. Коллаборация с кинофестивалем "ЛАМПА" (6+);

12:30 – внеконкурсная программа "Лучшее" (12+);

14:30 – внеконкурсная программа "Лучшее" (16+).

Фильмы оценит жюри, в которое вошли режиссеры Клим Шипенко ("Холоп", "Вызов", "Текст"), Олег Трофим ("Лед", "Майор Гром") и Алексей Нужный ("Бременские музыканты", "Огонь", "Я худею"), актрисы Кристина Асмус и Ирина Горбачева, а также генеральный продюсер Rutube Давид Кочаров.