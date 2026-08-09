"Формируете облик Барнаула". Вячеслав Франк поздравил строителей с праздником
Специалисты отрасли успешно справляются в том числе с масштабными и сложными проектами
09 августа 2026, 10:33, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с Днем строителя. Он поблагодарил специалистов за вклад в развитие краевой столицы и отметил, что их работа меняет облик города и делает жизнь барнаульцев комфортнее.
По словам главы города, благодаря строителям в Барнауле возводят жилые дома, предприятия и социальные учреждения, благоустраивают общественные пространства и восстанавливают исторические здания.
«Строитель — призвание, создающее будущее. Именно строительный комплекс формирует современный и неповторимый облик Барнаула: благодаря вам в городе появляются новые жилые дома, предприятия и социальные объекты, бережно восстанавливаются исторические здания, создаются общественные пространства», — отметил Вячеслав Франк.
Глава города подчеркнул, что специалисты отрасли успешно справляются в том числе с масштабными и сложными проектами. По его словам, результаты их работы позволяют Барнаулу сохранять высокие показатели в жилищном строительстве.
«Благодаря вашей добросовестной работе краевая столица уверенно входит в число лидеров по вводу жилья в Сибири. Ваш ежедневный труд закладывает фундамент для роста и процветания любимого города, делает жизнь горожан комфортнее и безопаснее», — говорится в поздравлении.
В завершение Вячеслав Франк выразил строителям и ветеранам отрасли признательность за вклад в развитие Барнаула. Он пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и реализации новых значимых проектов на благо краевой столицы.
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