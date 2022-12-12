Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новое пригородное направление Барнаул — Славгород открыли 12 декабря. Теперь уехать на курорты можно быстро (быстрее, чем на автобусе) и с комфортом. Почти 400 километров новые вагоны преодолеют за шесть с половиной часов. Это самый скорый поезд на тепловозной тяге в Алтайском крае. Цена проезда до Славгорода в вагонах первого класса составит 1 166 рублей, в вагонах третьего класса — 762 рубля. Для студентов предусмотрены скидки 50%. Из Барнаула поезда ходят по чётным дням, отправление в 15:35. Из Славгорода — по нечётным, выезд в 08:00.

Проводить первый рейс в путь пришли губернатор Виктор Томенко и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай. Вместе с алтайскими чиновниками они осмотрели новые вагоны.

Смотрите наш фоторепортаж с открытия.