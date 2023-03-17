Google Play удалил приложения нескольких российских банков

Ранее, в феврале 2023 года, эти банки оказались под блокирующими санкциями США

17 марта 2023, 17:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения ряда российских банков, которые попали под санкции. Как сообщает РИА Новости, в нём больше нет программ от банка "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Приморье", "Левобережный", "Зенит", СДМ-банк, УБРиР, Ланта-банк и Металлинвестбанк.

Ранее, в феврале 2023 года, эти банки оказались под блокирующими санкциями США. Они запрещают американским юрлицам и физлицам любые операции с ними. В начале марта часть приложений уже удалили из App Store.