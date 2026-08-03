Гусейн Гасанов надеется избежать наказания по делу об отмывании 68 млн рублей

В настоящее время блогер заочно арестован и объявлен в международный розыск

03 августа 2026, 13:16, ИА Амител

Гусейн Гасанов / Фото: соцсети блогера

Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в легализации более 68 млн рублей через покупку апартаментов в "Москва-Сити", не признает свою вину и рассчитывает на оправдательный приговор. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Дмитрий Козяйкин.

Ранее государственное обвинение запросило для блогера шесть лет лишения свободы и штраф в размере 155 млн рублей. Кроме того, прокуратура попросила суд конфисковать принадлежащие Гасанову апартаменты в "Москва-Сити" в доход государства. В настоящее время блогер заочно арестован и объявлен в международный розыск.

«Он (Гусейн Гасанов. — Прим. ред.) ожидает, конечно, оправдания. Считает, что он не виновен», — заявил Козяйкин.

По словам адвоката, защита считает позицию гособвинения чрезмерно суровой и намерена обжаловать приговор, если суд назначит реальное лишение свободы и примет решение о конфискации недвижимости.

Козяйкин также напомнил, что ранее его подзащитный выплатил налоговым органам около 300 млн рублей, из которых 175 млн составили недоимки по налогам, а еще 125 млн — пени и штрафы.

По версии следствия, Гасанов, будучи индивидуальным предпринимателем, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей. Впоследствии, считают правоохранители, он легализовал часть этих средств, совершив финансовые операции и заключив договор купли-продажи апартаментов в "Москва-Сити" стоимостью более 68 млн рублей.