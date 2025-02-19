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Иностранные бренды не смогут вернуться в Россию на прежних условиях

Многие заводы уже обзавелись российскими собственниками

19 февраля 2025, 20:59, ИА Амител

Логотип Volkswagen / Фото: unsplash.com
Логотип Volkswagen / Фото: unsplash.com

Иностранные бренды смогут вернуться в Россию только с нуля и без прежних льгот, сообщили Mash источники в региональных правительствах.

Наиболее заметные изменения произошли в Калужской области, где раньше работали заводы Volkswagen, Samsung, Volvo и Mitsubishi. Теперь они принадлежат российским компаниям. Так, бывший завод Volkswagen (ныне АГР) производит китайские автомобили Haval и планирует выпустить 150 тысяч машин в 2025 году.

Завод Samsung перешел к VVP Group и теперь выпускает электронику для "М-Видео" и "Эльдорадо". Завод Volvo Trucks стал частью АМО и продолжает выпуск грузовиков. Siemens AG, ранее владевший заводом в Воронеже, "уступил" его российскому "Воронежскому трансформатору", а липецкий Indesit приобрел турецкий холдинг Arcelik.

Россия бизнес

Комментарии 9

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Гость

21:26:45 19-02-2025

Трамп то знают?

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Кхм...

01:38:54 20-02-2025

Как там Лещенко пел? "Фантазёр" - ты меня называла..."
😆

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Гость

07:06:37 20-02-2025

Уже с лизинговыми самолётами были подобные желания... Но как миленькие бабки отдали, и тут будет так же.

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Гость

07:09:47 20-02-2025

Про фантазера пел Евдокимов Ярослав

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гость

07:27:18 20-02-2025

сколько можно мусолить, как бабки, то да потому, вату катаете

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Гость

09:08:25 20-02-2025

Че за ахинею губеры несут? Так то еще в 2022г. когда все европейские заводы, хоть авто, хоть иных компонентов, в них присутствовала глава о возможном выкупе "взад" в течении 5-6 лет. Или чего региональные власти решились на "КИДОК"! все таки по принципу "зуб за зуб, глаз-за глаз"!?

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Гость

09:32:23 20-02-2025

Гость (09:08:25 20-02-2025) Че за ахинею губеры несут? Так то еще в 2022г. когда все евр... Ты читал эти договоры чтобы тут свою пургу нести ? Там много что прописано, о чем ты даже понятия не имеешь, умник.

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Гость

11:13:17 20-02-2025

Их кто то спрашивать будет? Как взяли так и отдадут. Вопрос другой, а с чего взяли, что они вернутся? Рановато это даже обсуждать

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Гость

11:51:26 20-02-2025

Цыкнут так, что мать родную продадите. Нашлись тоже мне кидальщики.

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