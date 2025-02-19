Иностранные бренды не смогут вернуться в Россию на прежних условиях
Многие заводы уже обзавелись российскими собственниками
19 февраля 2025, 20:59, ИА Амител
Иностранные бренды смогут вернуться в Россию только с нуля и без прежних льгот, сообщили Mash источники в региональных правительствах.
Наиболее заметные изменения произошли в Калужской области, где раньше работали заводы Volkswagen, Samsung, Volvo и Mitsubishi. Теперь они принадлежат российским компаниям. Так, бывший завод Volkswagen (ныне АГР) производит китайские автомобили Haval и планирует выпустить 150 тысяч машин в 2025 году.
Завод Samsung перешел к VVP Group и теперь выпускает электронику для "М-Видео" и "Эльдорадо". Завод Volvo Trucks стал частью АМО и продолжает выпуск грузовиков. Siemens AG, ранее владевший заводом в Воронеже, "уступил" его российскому "Воронежскому трансформатору", а липецкий Indesit приобрел турецкий холдинг Arcelik.
21:26:45 19-02-2025
Трамп то знают?
01:38:54 20-02-2025
Как там Лещенко пел? "Фантазёр" - ты меня называла..."
😆
07:06:37 20-02-2025
Уже с лизинговыми самолётами были подобные желания... Но как миленькие бабки отдали, и тут будет так же.
07:09:47 20-02-2025
Про фантазера пел Евдокимов Ярослав
07:27:18 20-02-2025
сколько можно мусолить, как бабки, то да потому, вату катаете
09:08:25 20-02-2025
Че за ахинею губеры несут? Так то еще в 2022г. когда все европейские заводы, хоть авто, хоть иных компонентов, в них присутствовала глава о возможном выкупе "взад" в течении 5-6 лет. Или чего региональные власти решились на "КИДОК"! все таки по принципу "зуб за зуб, глаз-за глаз"!?
09:32:23 20-02-2025
Гость (09:08:25 20-02-2025) Че за ахинею губеры несут? Так то еще в 2022г. когда все евр... Ты читал эти договоры чтобы тут свою пургу нести ? Там много что прописано, о чем ты даже понятия не имеешь, умник.
11:13:17 20-02-2025
Их кто то спрашивать будет? Как взяли так и отдадут. Вопрос другой, а с чего взяли, что они вернутся? Рановато это даже обсуждать
11:51:26 20-02-2025
Цыкнут так, что мать родную продадите. Нашлись тоже мне кидальщики.