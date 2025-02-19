Иностранные бренды не смогут вернуться в Россию на прежних условиях

Многие заводы уже обзавелись российскими собственниками

19 февраля 2025, 20:59, ИА Амител

Логотип Volkswagen / Фото: unsplash.com

Иностранные бренды смогут вернуться в Россию только с нуля и без прежних льгот, сообщили Mash источники в региональных правительствах.

Наиболее заметные изменения произошли в Калужской области, где раньше работали заводы Volkswagen, Samsung, Volvo и Mitsubishi. Теперь они принадлежат российским компаниям. Так, бывший завод Volkswagen (ныне АГР) производит китайские автомобили Haval и планирует выпустить 150 тысяч машин в 2025 году.

Завод Samsung перешел к VVP Group и теперь выпускает электронику для "М-Видео" и "Эльдорадо". Завод Volvo Trucks стал частью АМО и продолжает выпуск грузовиков. Siemens AG, ранее владевший заводом в Воронеже, "уступил" его российскому "Воронежскому трансформатору", а липецкий Indesit приобрел турецкий холдинг Arcelik.